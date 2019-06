Reseña: "Stan At the Gate" es un tesoro para los amantes del jazz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras 58 años guardadas en los archivos del sello Verve, la semana pasada se publicó Getz At the Gate, un disco en vivo del Stan Getz Quartet grabado en 1961 en el mítico club de jazz Village Gate. Acompañado del pianista Steve Kuhn, el bajista John Neves y el baterista Roy Haynes, el saxofonista se pone al frente de un excelente concierto de dos horas definido por la energía, expresividad y originalidad con la que Getz se ganó un lugar destacado en la historia del género. Con escuchar sus solos en “Yesterday’s Gardenias” y en “Spring Can Really Hang You Up the Most” se puede confirmarlo.

Los músicos acompañantes no se quedan atrás en ningún momento y eso se refleja en “Blues”, una improvisación llena de creatividad donde se intercalan melodías de varios standards. Stan At the Gate es un valioso documento previo a la grabación de Jazz and Samba, el álbum que inauguraría la nueva etapa en su carrera. Un verdadero tesoro para amantes del jazz.