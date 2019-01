Reseña: tras seis años de silencio, los Vampire Weekend están de vuelta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Vampire Weekend pasaron por el Teatro de Verano en 2014, con una frescura que algunos confundieron con frialdad. Estaban en un gran momento, presentando Modern Vampires of the City, que es un disco elegante y sofisticado.

De aquel lanzamiento a las canciones que la banda lanzó el jueves, pasaron seis largos años de maduración. A grandes rasgos, es lo que se desprende de “Harmony Hall” y “2021”, un paquete que funciona como primer adelanto del disco Father of the Birds, y que nos refresca por qué nos gustaba tanto esta troupe neoyorquina. No hay mayores sorpresas en este par de temas que, sí, están buenísimos.

“Harmony Hall” es pura primavera de guitarras acústicas, armonías vocales, percusión cargada de swing, una alegre melodía de piano, y una línea del estribillo que se queda prendida. Y “2021” es un poco más enigmática, como una reflexión personal de Ezra Koening, que se sujeta de un sintetizador para explorar nuevas formas. Se los extrañaba.