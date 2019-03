Reseña: Jenny Lewis ofrece un disco personal con interesantes colaboraciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jenny Lewis es una de las figuras importantes del indie rock estadounidense. Como líder de la banda Rilo Kiley, entre 1999 y 2007 publicaron cuatro interesantes discos que metieron al cuarteto en una posición de prestigio dentro del género. Luego de la separación de la banda en 2008, Lewis se dedicó a su carrera solista y editó Acid Tounge, un álbum que confirmaba su calidad como cantante y compositora, e incluye “Carpetbagger”, una interesante colaboración con Elvis Costello.

En On The Line, su cuarto disco solista, la cantante mantiene la línea de su antecesor, el aclamado The Voyager (2014). Esta idea se puede confirmar en las tapas de ambos álbumes —que comparten la misma toma fotográfica aunque cambie la vestimenta—. Además mantiene el sonido que se basa en la mezcla entre el rock de las décadas de 1970 y 1980 con algunos elementos del indie actual.

La similitud sonora entre ambos discos posiblemente esté basada en la participación de Ryan Adams —que se encuentra en medio de una polémica por denuncias de abuso sexual—, que se encargó de la producción del álbum y aporta varios arreglos de guitarra.

La temática de On The Line gira en torno a dos temas personales de Lewis: por un lado, el luto por la muerte de su madre —a causa del cáncer— y el final de una relación de 12 años con el músico Jonathan Rice. De esta manera, las canciones se van tiñiendo de historias personales de la cantante. “Me hiciste elegir entre Beatles y Stones”, canta sobre una base rock retro en “Rabbit Hole”. “No voy a bajar por el agujero del conejo / Contigo otra vez”, agrega como una despedida a una relación sin futuro.

Ya que mencionamos a The Beatles, uno de los mejores momentos del álbum llega con “Red Bull & Hennesy”, que tiene a Ringo Starr como invitado para ofrecer una canción preciosa que perfectamente podría haber formado parte del repertorio de Fleetwood Mac en la década de 1970. En el resto del álbum, la batería está cargo de Jim Keltner, uno de los bateristas clásicos del rock, que tocó con los cuatro Beatles como solistas.

Además, Beck se encargó de producir y participar en tres temas, entre ellos, “Do Si Do”, que tiene un sonido que recuerda al celebrado disco Odelay (1996), y la hermosa “Little White Dove”, un funk tranquilo que habla sobre la reconciliación de Lewis con su madre, luego de años de distanciamiento, y antes de fallecer.

Gracias a sus letras confesionales y a su interesante sonido, On the Line se posiciona como uno de los discos destacados s de estos primeros meses del 2019. Merece que se le dé una oportunidad.