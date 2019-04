Reseña: En "Honk", The Rolling Stones celebran su catálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A siete años de la colosal recopilación GRRR! —que se editó para celebrar los 50 años de The Rolling Stones, e incluía 80 canciones— se publicó Honk, un nuevo recopilatorio de una de las bandas más longevas del rock. Con una selección de canciones que provienen de cada uno de sus discos de estudio desde 1971 —cuando lanzaron Rolling Stones Records—, la novedad está en que se incluyen canciones de Blue and Lonesome (2016), el álbum donde ofrecían grandes versiones de clásicos bluseros.

Además de los hits “Brown Sugar”, “Miss You”, “Angie” y “Start Me Up”, Honk incluye joyas como “Dancing With Mr. D” y “Hot Stuff”, que funcionan como puerta de entrada para Goats Heads Soup (1973) y Black and Blue (1976), dos piezas olvidadas de la discografía Stone. La edición de lujo incluye 10 canciones grabadas en vivo durante la gira de 50 años de la banda, y cuenta con Ed Sheeran, Florence Welch, Brad Paisley y Dave Grohl como invitados.