Reseña: "Doko Mien" ofrece una fiesta afrobeat interminable

Doko Mien es una fiesta de 40 minutos en la que constantemente dialogan la tradición del afrobeat, la música electrónica, la música disco y el postpunk. En estos elementos se basa la propuesta de Ibibio Sound Machine, un octeto londinense liderado por la cantante nigeriana Eno Williams, que desde 2010 viene llamando la atención del público y de la crítica británica. En su tercer disco, ofrecen una interesante colección de 11 canciones donde las líneas de bajo a lo Bootsy Collins, la sección de vientos al estilo del África ’70 de Fela Kuti, y las melodías de sintetizadores inspiradas en Kraftwerk se unen para hacer del baile algo irresistible.

“She Work Very Hard”, “I Need You To Be Sweet Like Sugar” y “Nyak Mien” son perfectas para entregarse al groove. Si el oyente se compromete y se deja llevar por la música, seguramente se quedará con las ganas de continuar la fiesta. En ese caso, viene muy bien escuchar sus dos primeros discos: Ibibio Sound Machine y Uyai.