Reseña: Alessia Cara va en busca de la madurez

“No soy Bowie, Prince o Queen, pero al menos hago lo que sueño”, canta Alessia Cara en “Girl Next Door”, una de las canciones más interesantes de The Pains Of Growing. En su segundo álbum, la cantante de 22 años —que el año pasado ganó el Grammy al mejor artista nuevo— ofrece 15 canciones honestas sobre la vida en la posadolescencia.

En “Wherever I Live”, Cara presenta una crónica sobre los primeros pasos de la vida en independencia: “Soy yo y nadie más, aprendí a amarme a mí misma, el hogar está en cualquier lugar donde viva”. Los ejes temáticos del disco son la autoaceptación, las relaciones amorosas y la búsqueda de la madurez.

Utilizando el lenguaje del pop, el R&B y hasta el reggae, la cantante invita a escuchar su historia, acercarse a sus inseguridades y sentir sus ganas de superarse. “Te aseguro que no te olvidarás de la chica de al lado”, dice en la ya nombrada “Girl Next Door”. Tras escuchar The Pains Of Growing, parece que tiene razón.