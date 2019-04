Reseña: Alejandro Sanz se anima a probar con nuevos estilos en "#ElDisco"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para su nuevo disco, Alejandro Sanz se unió a varios de los cantantes más populares del momento para ofrecer una colección de 10 canciones que dialogan con el estilo que el músico viene desarrollando y lo mezcla con algunas novedades.



“Mi persona favorita” es una balada que incluye a Camila Cabello como voz invitada y está construida sobre varios arpegios de guitarra acústica, un cajón peruano y algunos beats electrónicos. Las armonías vocales de Sanz y Cabello dialogan muy bien en el estribillo, pero lo más interesante llega cuando se pone el foco en los arreglos vocales de la cantante, que van adornando la canción con cuatro distintas voces sobregrabadas que le agregan una gran riqueza a esta canción de amor.



Siguiendo con la línea de las colaboraciones, otro de los aciertos de #ElDisco es “Back In The City”, grabada junto a Nicky Jam. En este diálogo entre trap y son cubano, la letra hace referencia a la añoranza del hogar y la emoción del reencuentro. Sobre el final se incluye un fragmento de “Por si acaso no regreso”, uno de los clásicos de Celia Cruz que comparte el sentimiento que propone la letra.



En el álbum también hay espacio para “Los lugares”, que incluye a Residente. Una voz medio rapeada y casi susurreada (con una base de trap sonando en el fondo y arreglos de cuerda), el ex Calle 13 brinda una serie de frases que recuerdan a “Ojos color sol”, la canción que grabó con su grupo junto a Silvio Rodríguez. Luego se brinda espacio a “Este segundo”, donde Sanz canta junto a Judit Neddermann para ofrecer una unión de voces en español y catalán, que funciona como un puente entre dos culturas.



Lo interesante de estas colaboraciones es que Sanz lleva a sus invitados a su universo musical; un total acierto porque el resultado va más allá de un intento por aggiornarse a los sonidos actuales. Así, se muestra que la voz del español (con fuertes influencias flamencas) logra funcionar bien en otros ritmos. El músico también prueba con funk en “Azúcar en un bowl” y con una especie de jam en “It’s OK”, aunque los resultados no son tan buenos.



Cuando el foco está puesto en el Sanz solista, la canción más interesante es “El trato”. Al igual que en “Mi persona favorita”, la unión entre guitarras acústicas y una sección de cuerdas genera una sensación de intimidad. “No podemos llegar al final de la vida en un estado perfecto / Tenemos que llegar al final de nuestras días derrapando y medio muertos”, canta Sanz con dolorosa honestidad. “Y cuando nos paremos tu y yo, vida mía y miremos hacia atrás / digamos los dos juntos que el viaje estuvo bueno”, agrega como el mejor consuelo.