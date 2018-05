By Irene Nuñez

A un día del lanzamiento del tema de Rusia 2018, hacemos un recuento de los que musicalizaron cada Copa.

"Live It Up", la canción oficial del Mundial

Mundial Brasil 2014: We are One (Pitbull, Jennifer López, Claudioa Leite)

Mundial Sudáfrica 2010: Wavin' Flag (K'naan)

Mundial Alemania 2006: Celebrate the Day (Herbert Grönemeyer)

Mundial Corea-Japón 2002: Anthem (Vangelis)

Mundial Francia 1998: La Copa de la vida (Ricky Martin)

Mundial Estados Unidos 1994: Gloryland (Daryl Hall & Sounds Of Blackness)

Mundial Italia 1990: Un State Italiana (Gianna Nannini & Edoardo Bennato)

Mundial México 1986: El Mundo Unido por un Balón (Juan Carlos Abara)

Mundial España 1982: El Mundial (Plácido Domingo)

Mundial Argentina 1978: El Mundial (Ennio Morricone)

Un repaso por cada una de las canciones oficiales de los Mundiales desde 1982