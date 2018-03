El regreso de un pop triste que sirvió de guía

En sus redes, la banda uruguaya La Foca los describió como “la banda pionera de todos los tristes que nos gusta esto de la música triste”. Y para cualquiera que venga escuchando a grupos locales como Julen y la Gente Sola o incluso La Foca, o a argentinos como Él Mató a un Policía Motorizado, entre tanto montón de bandas independientes de estética similar, esa afirmación tendrá sentido.

Porque los Jaime sin Tierra sonaron así, a pop triste y melancólico, y a la vez a rock suave y encantador, mucho antes que los actuales exponentes regionales de este estilo colaran ocuparan portadas de diarios y revistas de referencia y mucho antes de que sus discos sumaran miles de visitas en plataformas como YouTube.

Jaime sin Tierra fue, en una época sin internet masivo y en la que el rock argentino se regía por otros parámetros, la punta del iceberg de lo que estaba por venir en cuanto a un sonido muy específico y escuchado.

Ahora, a 12 años de una disolución que se dio en silencio, la banda volvió a los escenarios y lo hizo a lo grande. Agotó una Trastienda porteña en 10 horas y agregó una nueva fecha, y mientras piensa en lo que se viene, prepara su vuelta a Uruguay tras 15 años. El 7 de abril a las 21.00, estará en La Trastienda con La Foca de anfitriona. Hay entradas en Red UTS.

Este retorno de Jaime sin Tierra tuvo, de hecho, mucho que ver con La Foca y con su cantante, Federico González, cuenta vía mail Nicolás Kramer, vocalista del grupo argentino. En 2015 y con la excusa de participar de la grabación de Los cheques de Viera, un EP que González editó al margen de su grupo estable, los Jaime sin Tierra se reencontraron en el estudio de grabación, por primera vez en mucho tiempo. “El impulso inicial de esta vuelta -si se la puede llamar así- se lo debemos a esa tarde compartida entre amigos, haciendo música juntos”, resume Kramer.

"Rescato sobre todo la audacia y el entusiasmo con los que nos aventuramos en sonidos complejos desde ideas muy sencillas"

Nicolás Kramer Cantante

Por eso, asegura que esta fecha compartida “tiene los mismos ingredientes de la primera y de cada una de las siguientes veces que fuimos, juntarnos entre amigos para celebrar y hacer lo que más nos gusta”.



Pero deslinda al grupo de la etiqueta de “pionero”, porque entiende que el mérito, o más bien la suerte, fue “poder sostener y llevar adelante un proyecto creativo muy demandante y del que nunca vivimos, estando profundamente comprometidos con y entre nosotros en una época en la cual no existían los medios que existen hoy para difundir lo que uno hace. Y aun así, nuestra música llegó y sigue llegando a mucha gente”.

En estos dos conciertos que dieron en Buenos Aires, los músicos se encontraron con varias generaciones de público, con aquellos que siguieron a la banda en su momento y con los que la conocieron después. “Creo que nunca antes había escuchado cantar de esa forma nuestras canciones”, afirma el cantante, agradecido. Y aunque todavía no saben en qué derivará este reencuentro, están disfrutando de volver a verse con ese público, y de volver a esas canciones que son parte de su historia.

“Jaime sin Tierra fue un proyecto muy importante para mi, en su momento me permitió canalizar y expresar un montón de inquietudes”, dice Kramer. “Durante estos 12 años estuve totalmente enfocado en otras cosas, editamos cinco discos con El Robot Bajo el Agua, mi otro proyecto, y en estos días estamos terminando de grabar uno nuevo. Hice y me pasaron tantas cosas que no tuve ni tiempo ni necesidad de mirar hacia atrás. Guardo en un buen lugar interno todo lo que significó y significa Jaime para mi. Hoy al escuchar la banda, rescato sobre todo la audacia y el entusiasmo con los que nos aventuramos en sonidos complejos desde ideas muy sencillas. Y pienso que muchas de las canciones de la banda siguen comunicando algo, por más distancia que haya tomado de ellas”.