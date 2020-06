El regreso de Jaime Roos se reprograma para 2021; el Auditorio sin shows hasta setiembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El regreso de Jaime Roos a los escenarios, con el espectáculo Mediosiglo, no se realizará este año. El artista tenía programadas seis presentaciones entre el 6 y el 12 de agosto, y todas las funciones estaban a punto de agotarse. El presidente del Auditorio Nacional del Sodre, Martín Inthamoussú, le confirmó a El País la reprogramación de los recitales.



Inthamoussú le dijo a El País que se está trabajando para que los shows de Jaime Roos se puedan realizar el próximo año y, en este momento, se están negociando fechas para que se celebren en abril de 2021.

A mitad de mayo, desde el Auditorio Nacional del Sodre se había confirmado a El País que la sala permanecería cerrada hasta el 1º de agosto. Hoy, 1º de junio, se confirmó que el recinto no albergará espectáculos públicos hasta el 1º de setiembre. Además de los shows de Roos en agosto, la medida afectará la realización de la obra de teatro Esperando a Godot, que se iba a realizar entre el 22 de julio y el 2 de agosto; tres conciertos de la Temporada Sinfónica del OSSODRE; y dos conciertos del Coro Nacional del Sodre.



La semana pasada se generaron varios rumores sobre la suspensión del regreso de Jaime Roos tras un artículo publicado en el semanario Búsqueda, donde el subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Luis Satdjian, había anunciado que no se realizarían "recitales masivos" hasta 2021. Sin embargo, desde AM Producciones, la productora encargada del regreso de Roos, no hubo una comunicación oficial sobre la reprogramación de los shows.



El repertorio para la vuelta iba a incluir, según el comunicado oficial de esta vuelta, unas 30 canciones que por supuesto están en la colección Obra completa, que lo abarca todo. Entre ellas figurarán clásicos carnavaleros, éxitos, milongas, fusiones variadas y hasta lados B de culto. Y será tocado por la banda más grande que ha tenido Jaime Roos, conformada por 21 músicos.