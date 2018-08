Un regreso sin estrés

Después de sus andanzas en conjunto con la rockera australiana Courtney Barnett -que resultaron en el disfrutable álbum Lotta Sea Lice- el músico y guitarrista Kurt Vile vuelve a emprender su camino solista con su nuevo single, “Loading Zones”. Es la primera canción nueva que Vile, quien formó parte de la banda The War on Drugs, publica en tres años y el resultado no decepciona. Vile parece ser el reflejo humano de su creación, con una actitud casi siempre despreocupada que por momentos deja entrever cierta angustia. “Loading Zones”, que fue publicada junto a gracioso video en el que Vile evita ser multado al estacionar en lugares prohibidos- es una balada de folk rock en la que el músico escupe imágenes de una ciudad donde él rey. Mientras tanto, una conjunto de guitarras proveen el motor musical que dirige a Vile hacia nuevos caminos. Es una canción que se deja escuchar sin cesar, una y otra vez.

Ficha Kurt Vile Canción: “Loading ZoneS”. ¿Está online? Sí, en YouTube y Spotify..

¿Está bien? Sí, es un buen regreso para Vile.