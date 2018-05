Un regreso esperado

Como quien no quiere la cosa los Backstreet Boys llevan 25 años haciendo música, y si bien tuvieron un impasse de cinco años después de In a World Like This que editaron en 2013, la banda se mantiene vigente y adaptándose a los nuevos sonidos que ahora imperan. Y si bien ya no son los cinco chicos que cantaban y bailaban —ya crecieron— regresan con una canción bien suya. Es que “Don’t Go Breaking My Heart” (no confundir con el clásico de Elton John) es de esos temas con un estribillo pegadizo como chicle que habla de desamor, brindando una estrofa a cada uno de los miembros del conjunto.

Lo que no ha cambiado ha sido el cantarle a ese amor casto, lo que resulta algo viejo para los tiempos actuales y más explícitos. Pero hay que reconocerle a los Backstreet Boys que siempre jugaron a conquistar a la audiencia joven con melodías simples que van creciendo a medida que la canción avanza, y esta nueva canción mantiene esa fuerza de siempre.

Ficha Backstreet Boys Canción “Don’t Go Breaking My Heart” ¿Está online? Sí, y ya tiene videoclip ¿Está bien? Si