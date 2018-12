El registro de una noche memorable en Buenos Aires

En 1996, Coldplay inició su camino en la música. Tras más de 20 años de trayectoria, la banda inglesa logró convertirse en una de las más exitosas de la actualidad. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, y una larga lista de hits distribuidos en siete álbumes, la música de la banda inglesa es perfecta para sonar en estadios de todo el mundo

Esto se vio reflejado en su última gira, A Head Full Of Dreams, que tuvo 122 recitales en estadios de cuatro continentes, y se convirtió en la tercera gira más exitosa de la historia, solo detrás de los gigantes U2 y los Rolling Stones. Como una manera de celebrar el éxito, el grupo acaba de editar Live in Buenos Aires, su primer disco en vivo grabado enteramente en un único show.

El lanzamiento de este trabajo funciona como un regalo para el público que los acompañó durante la gira, pero también tiene una importancia simbólica para la banda inglesa: fue en el Estadio Único de La Plata donde comenzaron su gira y donde la cerraron.

A lo largo de las 24 canciones del disco en vivo, el grupo repasa la mayoría de sus grandes éxitos a la vez que interpretan seis canciones de su último disco, el alegre A Head Full of Dreams.

Al escuchar los temas, el oyente puede entender por qué los estadios son los lugares perfectos para la obra de Coldplay. Uno de los primeros aspectos a destacar es que a lo largo de estos 20 años, Chris Martin pasó de ser un chico tímido a convertirse en un experto en el manejo de públicos masivos. En Live In Buenos Aires se lo oye hablar en español e invitando al público a bailar y a cantar. Así logra que el entusiasmo no decaiga un solo momento

Por otra parte, el grupo armó una lista de temas que lleva a los espectadores por distintos momentos. Durante las dos horas se pasa del baile en “Paradise”, “Adventure of a Lifetime”, “Something Just Like This” y “Charlie Brown”, a momentos completamente íntimos, como “Everglow”, “Magic” y “Amor Argentina”.

Esta última canción es una de las sorpresas que el grupo preparó para el público argentino. En este tema con arreglos tangueros (que incluye violín y bandoneón), Martin ofrece una letra de amor que funciona como una carta de amor para su público. Otra de las sorpresas, y de los puntos más altos del show, es su versión de “De música ligera”, el clásico de Soda Stereo.

Aunque este disco es un gran documento de los shows de Coldplay, la magia también pasa por lo visual, gracias al uso de pantallas gigantes. Por eso, para alcanzar la experiencia completa, el lanzamiento está acompañado del DVD Live in Sao Paulo.