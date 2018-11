El reggae es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad: cinco discos para celebrarlo

La UNESCO declaró al reggae como un tesoro global que debe ser protegido. De esta manera, el ritmo se une a una lista creada en 2003 y en la que ya figuran cerca de 400 tradiciones o expresiones culturales.

"Su contribución al discurso internacional sobre temas de injusticia, resistencia, amor y humanidad subraya la dinámica del elemento, siendo al mismo tiempo cerebral, sociopolítico, sensual y espiritual", se dijo desde la UNESCO en un comunicado que anunciaba la declaración.

El reggae nació en los barrios pobres de Kingston (Jamaica) en la década de 1960, y además de funcionar como herramienta de concientización política y social, las letras también apuntan a la unión de los pueblos por el amor.



El ritmo se caracteriza por tener una acentuación off-beat, conocida como skank (haciendo referencia al sonido de la guitarra eléctrica), donde se suele acentuar el segundo y cuarto pulso de cada compás.

La primera canción en utilizar el nombre reggae fue "Do the Reggay", de Toots and the Maytals, en 1968. Años más tarde, el género llegaría al éxito mundial gracias a Bob Marley, quien fue su figura más representativa. El músico grabó canciones como "Will You Be Loved", "No Woman No Cry, "Is This Love" y "Get Up Stand Up", que están recopiladas en el álbum Legend (publicado en 1984, tres años después de la muerte del músico) y que lleva vendidos más de 28 millones de copias en todo el mundo.



En la década de 1970, varios grupos blancos como The Clash, The Police o UB40 incorporaron el ritmo pegadizo, para ampliar su difusión a una audiencia mayor. Y a finales de la década de 1980, el género llegó a América del Sur, y Argentina se convirtió en uno de los principales exponentes del sonido reggae en la región, gracias a Los Pericos, Los Cafres y Fidel Nadal.

En Uruguay, uno de los principales exponentes del reggae es la banda Congo (formada en 1987 bajo el nombre Kongo Bongo), pero en los últimos años la movida ha crecido. Uno de los principales festivales del género local es Costa Reggae, que se realiza todos los años en febrero (para celebrar el aniversario del nacimiento de Bob Marley) y que ya tiene 10 ediciones. Allí participaron otros grupos importantes de la escena, como Karma Man Kaya, Tribu Dy Rasta e Inquilinos del Reggae.

A continuación, para celebrar la noticia repasamos los cinco discos más representativos del género.

Bob Marley & The Wailers - "Exodus" (1977)

La historia se remonta al 3 de diciembre de 1976. Tras un intento de asesinato en su casa de Kingston mientras ensayaba para el evento “Smile Jamaica” (que buscaba traer paz a un país que se encontraba al borde de una guerra civil y en el que terminó tocando), Bob Marley se exilió en Inglaterra con The Wailers para grabar las canciones de Exodus (1977) y de su sucesor, Kaya (1978).

Exodus, que fue considerado el mejor álbum del siglo XX por la revista Time, está divido en dos ejes temáticos. En la cara A del vinilo se reúne la lírica combativa en "Natural Mystic", "So Much Things To Say", "Guiltiness" y "The Heathen", y sobre el final de la primera parte llega "Exodus", una larga canción que habla de la peregrinación religiosa desde una mirada festiva.

Luego de "Exodus", las letras desafiantes de un Marley combativo (notoriamente afectado por el atentado que recibió en Jamaica) cambian el eje. De esta manera, a partir de la cara B del disco, le canta al amor y logra algunas de las canciones más hermosas de su carrera: "Waiting In Vain", "Three Little Birds", "Jamming" y "One Love / People Get Ready".

Peter Tosh - Legalize It (1976)

Peter Tosh fue uno de los miembros fundadores de The Wailers, que junto a Bob Marley y Bunny Wailer se encargaron de popularizar el reggae en todo el mundo. Tras publicar los excelentes discos Catch a Fire y Burnin' (ambos de 1973), Tosh y Wailer dejaron la banda, se hartaron de las exigencias de las giras, y se lanzaron como solistas. Esto sucedió antes de Natty Dread (1974), el disco que empezó a marcar el éxito de la carrera de Marley.

Legalize It marca el primer trabajo solista de Tosh, y en la mayoría de las canciones dedicadas se refleja una búsqueda de conciencia social. La más famosa fue la que le dio nombre al disco, que promovía el uso de la marihuana: "Los doctores la fuman / Las enfermeras la fuman / Los jueces la fuman/ y los abogados también".

Sin embargo, el disco también incluye varios momentos memorables, donde Tosh le canta a las decepciones. "Why Must I Cry" (coescrita con Marley) está dedicada a la sensación de fracaso personal que se siente luego de luchar una batalla difícil. La letra se puede interpretar como una respuesta a las injusticias del mundo o simplemente al final de una relación amorosa. En "No Sympathy", una de las mejores canciones del álbum, Tosh canta sobre la falta de empatía mientras la guitarra de Donald Kinsey (que también tocó en The Wailers) parece reforzar el dolor de cada frase con las notas bluseras que salen de su instrumento.

Toots and the Maytals - "Funky Kingston" (1973)

Gracias al creciente interés por el reggae en Estados Unidos, la discográfica Island (que fue fundamental en la difusión mundial del género) publicó este álbum, que recopila lo mejor de los discos In The Dark y Funky Kingston de Toots and the Maytals, el grupo liderado por Frederick "Toots" Hibbert.

Esta recopilación está cargada de letras políticas que mezclan con los ritmos irresistibles que ofrecen la guitarra y los teclados. "Time Tough" abre con una letra desesperanzadora que anuncia la llegada de tiempos difíciles. Esta idea se termina de desarrollar al escuchar "Pressure Drop": "La presión caerá sobre ti / Y cuando caiga vas a sentir / Lo que estabas haciendo mal".

Por otra parte, el disco incluye varios temas alegres como "Funky Kingston", que invita al baile y que parece haber sido influenciado por el soul de Otis Redding. El éxito del álbum fue su versión de "Louie, Louie", que originalmente fue grabada en la década de 1960 por los estadounidenses The Kingsmen. Funky Kingston está en el puesto 378 de los 500 mejores discos de la historia según Rolling Stone.

Black Uhuru - "Red" (1981)

Con la muerte de Bob Marley, el género quedó con una profunda herida que nunca terminó de sanar. Ese año Red, de la banda jamaiquina Black Uhuru, trajo un poco de esperanza al género gracias a la calidad de sus letras y a un abordaje sonoro basado en sintetizadores y baterías electrónicas, dos elementos novedosos en el inicio de la década de 1980.

En el disco se mezclan las letras políticas ("Youth of Eglington" y "Carbine"), la mirada positiva ("Sponji Reggae"), la espiritualidad ("Utterance") y el humor (en la pegadiza "Puff She Puff"). En Red se destacan las armonías vocales del trío formado por Michael Rose, Derrick "Duckie" Simpson y Sandra "Puma" Jones.



"Youth Of Eglington" - Black Uhuru

The Abyssinians - "Satta Massagana" (1976)

El álbum debut del trío formado por Bernard Collins y los hermanos Donald y Lynford Manning es uno de los discos más influyentes dentro del reggae. Gracias a las dulces armonías vocales, la fuerza del bajo y la compañía de los arreglos de vientos, The Abyssinians grabó Satta Massagana, que está cargado de temáticas sociales que también se disfruta al centrarse en la calidad de las voces.

"Declaration of Rights" incita a salir a las calles para reclamar por los derechos, mientras que "Black Man Strain" hace referencia al racismo. También abordan la temática religiosa en "The Good Lord", "Know Jah Today" y "Satta Massagana". Todas las canciones tienen un mood relajado, donde la música y las voces llevan al oyente hacia un viaje espiritual.