Alejandro Lerner y el reencuentro auténtico con uno mismo y con su historia

La etapa creativa que, digamos, abarca sus últimos ocho años y llega a su punto más alto con la salida del disco Auténtico, a mediados del año pasado, sigue trayéndole satisfacciones a Alejandro Lerner. Después de una década distanciado de la industria y también del formato gira, recuperó aquella vieja costumbre y se reencontró con su público uruguayo, en un show en el Auditorio del Sodre del que meses después sigue teniendo gratos recuerdos. “El Sodre es uno de los teatros más lindos que he visto en mi vida”, dice Lerner en charla telefónica con El País, desde alguna ruta de California por la que avanza para encontrarse con Humberto Gatica y David Foster, dos productores que vienen ganando Grammys desde principios de la década de 1980, y que son presencia fuerte en la carrera de Lerner.

Tal vez suene a complaciente de más ese piropo al Sodre, pero viniendo de un hombre que arrancó con Raúl Porchetto, trabajó con Gustavo Santaolalla, fue consejero de Celine Dion cuando grabó la versión en español de “All By Myself”, grabó y giró con Carlos Santana, uno de sus mejores amigos es el guitarrista de Sting Dominic Miller, y hasta grabó para una película de Disney, no es detalle menor. O sea, Lerner, que hace 20 años tiene la casa, el estudio y el corazón puestos en Los Ángeles, se volvió un artista de mundo que se codea con grandes figuras y trabaja a ese nivel. Y eso, más allá de con suerte o carisma, se explica con talento.

Ahora, días antes de dar un concierto a dos pianos junto a Armando Manzanero en Paraguay, vuelve a Uruguay, pero no al Sodre, sino a Enjoy Punta del Este: este domingo a las 22.00 presenta allí su último disco y adelanta nuevos temas, y hay entradas en venta en Red UTS desde 18 dólares.

—Hablás de tu carrera y nombrás cosas que para cualquier artista pueden ser sueños inimaginables. ¿Las conseguiste golpeando puertas?



—Para mí también fueron sueños inimaginables, pasa que llega un momento que no es que perdés la dimensión, sino que los integrás a tu vida. Después de varias giras con Santana, de cantar con Carole King aquí —en uno de sus últimos discos hay un dueto que compusimos juntos—, de a poquito un mundo inalcanzable me empezó a abrir las puertas para que yo pudiera desarrollar mi capacidad profesional y creativa aquí.

—¿Cuál de todos esos momentos es el favorito, si lo mirás desde el lado de admirador?



—Bueno, haber tocado con Carlos Santana en el Hollywood Bowl que es donde tocaron los Beatles, fue increíble para mí. Un sueño hecho realidad. Y el otro es cuando por trabajar para la película Chicken Little de Disney, me invitaron a los estudios Disney. No al parque, a los estudios, a escuchar mis canciones. Ver tu música en una película de Disney es un logro espectacular.

—¿Y cómo son los estudios?



—Alto nivel de tecnología, tenés la estatua de Disney con Mickey recibiéndote en la puerta. Son cosas que para cualquier ser humano con un poquito de sensibilidad; como se dice, llevando un niño adentro, son realmente un orgullo enorme.

—Más allá de las alianzas con productores o compositores, ¿qué le aportó Estados Unidos al sonido Lerner, cómo lo afectó?



—Tocar con buenos músicos, grabar con buenos ingenieros en los mejores estudios del mundo, eso te va dando un nivel de exigencia al que después tenés como referencia.

—A la distancia, ¿cómo te vinculás tanto con la escena musical como con la situación social y política argentina?



—Es mi país, donde mis hijos se están criando. Mis hijos se crían en la Argentina y eso es lo mejor que le he podido dar a mi país, la esperanza de darle a mis hijos un lugar para crecer y estudiar, que vos sabés que la salud y la educación son accesibles. Por más que hay muchas cosas para mejorar y que no me gustan, ahí crecí y esas raíces están en lo profesional y en lo artístico. El 19 de noviembre produje el concierto homenaje a la Ciudad de la Plata, y fueron más de 130.000 personas. Y con colegas de distintos géneros hicimos un homenaje al rock argentino.

—Tu obra ha estado atravesada por un mensaje de esperanza. ¿El de llevar ese mensaje es un papel que el artista tiene que jugar para con la sociedad?



—Creo que cada artista y cada persona tienen un mensaje. A mí me tocó tener un mensaje esperanzador porque es algo que me doy a mí mismo. A veces tengo temas más oscuros o más románticos, no es estático. En el abanico de casi 400 canciones que he compuesto hay muchas canciones completamente distintas. Son como cuadros, y cada cuadro es distinto.

—Pero este disco, Auténtico, abre con una canción muy esperanzadora, que si bien da un mensaje que suena a autorreferencial, también está pensado para que lo reciban otros.



—Y sí, uno como artista sabe que una obra de arte se convierte en obra cuando alguien la va a escuchar, ver o apreciar. Y yo como artista popular sé que tarde o temprano, lo que compongo lo voy a compartir con la gente.

—En esa canción, “Paz en mi mente”, hablás de volver a ser vos. ¿Auténtico es un reencuentro contigo mismo?



—Sí, un reencuentro lindo, porque coincidió con la etapa creativa de los últimos ocho años de mi vida, con haber sido padre. Y cuando sos papá ya no tenés el número uno, tenés el tres o el cuatro, y sos parte de una familia y responsable de los recuerdos que le van a quedar a esos niños. Entonces muchas de las canciones han virado para un lado más feliz.

—¿Dejaste de ser auténtico alguna vez respecto a lo que querías mostrar como artista?



—No. Yo tengo un concepto de que la carrera tiene que ser parte de tu vida, no podés dedicarle toda tu vida. Llegó un momento en que me di cuenta que lo más valioso era poder tener un momento para mi vida familiar, afectiva, y lo hice tomando una decisión adulta. Pude despedir a mi madre siendo yo padre de familia, compartir con mi madre a mi hija; y dentro de la vida de un artista, creo que es saludable poder alejarse del escenario o del ritmo que eso implica, para poder ser auténtico, renovarse, estudiar, investigar adentro de uno quién es uno ahora. Porque mi lenguaje fue cambiando de cuando tenía 30 años, porque sigo estudiando, acepto nuevas tecnologías, me fijo en qué está pasando ahora.

—¿Te preocupa que tu lenguaje sea actual, moderno?



—Dentro de lo que puedo. Yo escucho lo que suena hoy y digo: cómo me gustaría poder entenderlo, poder programar los ritmos de hoy. Entonces lo hago; siempre estoy tratando de estar actualizado, leo muchas revistas, y es necesario para mantener el entusiasmo.

