Un recuerdo del paso de Marie Fredriksson y Roxette por el Estadio Centenario en 1992

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta mañana, los diarios y las redes sociales de todo el mundo se hicieron eco de la muerte de Marie Fredriksson, la vocalista del dúo sueco Roxette. "Con gran tristeza tenemos que anunciar que uno de nuestras artistas más grandes y queridas se ha ido. Marie Fredriksson murió en la mañana del 9 de diciembre, como consecuencia de complicaciones derivadas de su enfermedad anterior", escribió su familia, en referencia al tumor cerebral que se le descubrió en 2002.

Fredriksson debutó con Roxette, acompañada de la guitarra de Gessle, en 1986, y alcanzó el éxito internacional a finales de la década de los ochenta y de los noventa. Fue gracias a canciones como "The look", "It must have been love", "Listen to your heart", "Joyride", "Dangerous", "How Do You Do!", que los suecos lograron vender 75 millones de discos en todo el mundo.



Durante sus más de 30 años de carrera visitaron Montevideo en dos ocasiones: el 21 de abril de 1992 tocaron en el Estadio Centenario, y el 2 de abril de 2011 en el Velódromo Municipal.

Su primer recital en Uruguay fue esperado con mucha expectativa, ya que la banda estaba en su mejor momento y estaban presentando su disco Joyride (1991), que incluía los éxitos "Fading Like a Flower (Every Time You Leave)", "The Big L.", "Spending My Time" y "Church of Your Heart". La visita de la banda a Uruguay fue auspiciada por El País, Canal 12, Coca-Cola y Phillips, y se hizo mucho hincapié en publicitar el show. En la foto principal de esta nota se puede ver un anuncio de media página que fue publicada en varias ediciones de El País previa al show.



Conferencia de prensa de Roxette. Foto: Archivo El País.

"A esta altura, la lista de discos que ha lanzado el dúo, y que comprende Pearls of Passion, Look Sharp y Joyride, los ha convertido en una de las agrupaciones más exitosas de todos los tiempos, a tal punto que casi todos los temas que incluye cada uno de sus álbumes alcanzaron el éxito como simples", se podía leer en una nota previa al show que fue publicada el 10 de abril de 1992.

El 20 de abril, la banda llegó a Montevideo y ofreció una conferencia de prensa, donde adelantaron detalles del show y recibieron tres discos de oro y platino de manos de Alfonso Carbone, representante de El Palacio de la Música.

"Nos dijeron que este es un público muy entusiasta y esperamos pasar un buen rato con ustedes", dijeron los músicos, que había llegado vestidos de negro y, según la crónica de la época, "algo cansados por el viaje".

Conferencia de prensa de Roxette. Foto: Archivo El País.

El dúo llegó acompañado de Pelle Alsing (batería), Clarence Offwerman (teclados), Jonas Isacsson (guitarra), Staffan Offewerman (teclados, percusión y coros) y Andrés Herlín (bajo) y Vicki Benckert (guitarra, acordeón y coros).

En la nota previa al show, El País anunció la lista de requisitos que pidieron para los camarines: un pinball, tres galones de agua mineral, dos galones de Gatorade, un cajón de refrescos surtidos, un cajón de agua Perrier, cuatro cajones de cerveza, vino blanco Chardonay, vino tinto Sauvignon, carnes y quesos surtidos, pan, manteca, galletitas, nueves, papas chips, fruta seca y un calentador de agua para 10 tazas con bolsas de té, miel y limón.

Las puertas para el show, que se realizó para la Tribuna Olímpica, abrieron a las 18.00 y el grupo telonero fue Monalisa.

crónica "Roxette aclamado por 35 mil personas"

Roxette en la tapa de El País, abril de 1992. Foto: Archivo El País.

El 22 de abril de 1992, El País publicó en su portada una foto del show de Roxette en el Estadio Centenario. "Fueron cien minutos disfrutados con intensidad por los 35 mil admiradores de Roxette que colmaron las tribunas habilitadas del Estadio Centenario", decía el texto de portada.

"El espectáculo no solo abrió amplio cauce rítmico a los temas de mayor éxito de Roxette, sino también presentó una innovación para Uruguay: por primera vez dos enromes pantallas color expusieron detalles del recital", se agregaba.

"Pese a que la tribuna Olímplica del Estadio se mostraba desbordante de alegría y vitalidad, no ocurría lo mismo en las afueras de coliseo deportivo, ya que cientos o miles de desconsolados fans de Roxette habían quedado en el camino en su intento de obtener una entrada para el recital, que se agotaron días antes del show".

El show, que marcaba el inicio del tramo sudamericano de la gira mundial Join the Joyride! Tour -y que luego los llevaría a Paraguay, Chile, Argentina y Brasil- incluyó todos los éxitos del dúo: "The Look", "Dressed For Successs", "Dangerous", "Listen to your Heart" y "The Big Love".

"Un auténtico clima de fiesta se vivió anoche en la Olímpica, un joyride musical con un sonido parejo, correcto, una iluminación espléndida y un escenario del más alto nivel internacional". El show fue filmado y luego transmitido por Canal 12; actualmente se puede ver completo en YouTube.

Además de los éxitos, uno de los momentos más festejados por el público fue cuando Marie salió al escenario vestida con la camiseta de la selección uruguaya de fútbol para cantar "Dressed for Success". Además, volaron globos de colores mientras la banda interpretaba "Join the Joyride".

Marie Fredriksson con la camiseta uruguaya. Foto: Captura de YouTube.

Tras la gira Join the Joyride, la banda editó el disco Tourism: Songs from Studios, Stages, Hotelrooms & Other Strange Places (que se puede traducor como"Turismo: Canciones de estudios, escenarios, habitaciones de hotel y otros lugares extraños"), que incluye canciones grabadas en estudios de varias partes del mundo a medida que iba transcurriendo la gira, y otras grabadas en habitaciones de hotel.

Como bien señaló el usuario de Twitter Christian Hernández (@christ1979uy), en el sobre interno del disco se incluyen dos recuerdos del paso de Roxette por Uruguay: un billete de 1000 nuevos pesos (la moneda que se utilizaba en ese momento) y la llave de la habitación 1522 del Hotel Victoria Plaza (donde se hospedó el dúo).

Tras ese show con entradas agotadas, la banda regresaría a Montevideo en 2011 para presentar su disco Charm School en el Velódromo Municipal.

Mañana, en la edición de papel de El País, la historia del segundo show del dúo sueco en Uruguay.