La receta para un rock constante, por Spoon

El músico texano Britt Daniel ha hecho de su banda, Spoon, un proyecto sin un final visible.

Con la capacidad de reinventar constantemente su propuesta rockera entre un disco y otro, la banda goza de la devoción que le llega desde de la industria musical estadounidense, y de un séquito que creció desde su disco más efervescente, Ga Ga Ga Ga Ga (editado en 2007) en adelante.

Desde Nueva York, un día después de presentarse en una gala junto a las bandas The National y Bleachers, Daniel conversó con El País previo a la primera visita de Spoon a Uruguay, este jueves en La Trastienda. Las entradas se consiguen a través de Red UTS.

Un término que suele repetirse cuando se escribe sobre Spoon es que es una banda “constante”. Después de todos estos años y discos, ¿qué se necesita para mantenerse así?

Si somos constantemente buenos, me gusta esa definición. Lo seguimos haciendo porque no somos buenos, somos geniales. Tiene que ver con la personalidad y la inspiración y creo que la tenemos.

-¿De dónde saca la inspiración un compositor como vos?

Hay tantos lugares. La inspiración puede venir de una conversación que tuviste, una charla que oíste o, casi siempre, escuchando la radio y que aparezcan The Supremes. Escuchar música inspiradora es algo inspirador en sí mismo.

Algo que siempre me gustó de su música es “la conversación” que generan entre sus instrumentos. En el tema “Hot Thoughts” de su último disco, por ejemplo, algunas guitarras aparecen por segundos, se van y luego vuelven.¿Cómo llegan a una canción como esa?

Generalmente empieza conmigo solo, trabajando en mi sótano, tocando la guitarra, o el piano y medio que cantando o hablando en lenguas. Y lo grabo. Cuando vuelvo a escuchar y algo es bueno digo: “Vamos a volver a trabajar sobre ello”. Las ideas de esas canciones vienen de esos momentos en que algo está crudo y sin dirección, trabajando con acordes y melodías, ni siquiera palabras reales. Ahí es el lugar en el que la música te puede afectar emocionalmente.

¿Dirías que el disco Hot Thoughts estableció un camino más experimental para Spoon?

La banda cambió mucho cuando empezamos a trabajar con Dave Friedman como productor y cuando trajimos a Alex Fischel (tecladista y guitarrista) a la banda. Tienen una visión y un sonido distintivo. Antes tocábamos un piano torpe y si yo lo podía tocar, lo grabábamos. Pero no puedo tocar tan bien, y ahora tenemos a Alex, alguien que puede tocar en serio y combinar diferentes texturas entre nosotros. Sí, creo que es una nueva dirección.

Parece que no han parado de hacer giras y tocar el disco. ¿Lo has escuchado recientemente o ya te distanciaste de él?

Cuando estaba terminando el disco lo escuchaba constantemente. Cuando se terminó de grabar lo escuché mucho por dos o tres semanas y recuerdo sentirme muy bien al respecto. Pero ya no estoy en contacto con ese sentimiento porque el vínculo que tengo con las canciones es a través de sus versiones en vivo.

Spoon - "Inside Out"

¿Son versiones muy diferentes a lo que grabaron?

Algunas, pero incluso cuando no lo son tanto, creo que vienen de otra parte de mi cerebro que trabaja de otra forma la música en vivo a la de un estudio. Solo se siente diferente, no sé.

¿La banda cambió mucho su forma de tocar en vivo?

Creo que es más un show. Pensamos en el drama, el ritmo, cómo nos movemos de una canción a otra. Antes simplemente salíamos al escenario. Nos servía cuando éramos una banda de bar. Salíamos, tocábamos y pensábamos: “¿Qué vamos a tocar ahora?”. Ahora, más que un show, es una presentación.

La música de Spoon ha aparecido en muchas películas y hasta videojuegos .¿Qué sentís cuando los descubren por otras vías que no sea un disco?

Cualquier forma por la que puedan encontrar la música es genial. Es difícil llegarle a las personas cuando no estás en la radio todo el tiempo o en las grandes listas de reproducciones. Aprecio todas las formas en las que alguien pueda escucharlas. Si el ejército de Estados Unidos me pidiera música para un aviso diría que no, pero si es una serie o un juego, no hay problema.

¿Alguna vez te propusiste escribir un hit?

Creo que he tratado de sentarme y hacerlo antes, pero no estoy seguro que haya sido exitoso. Usualmente los hits suceden por accidente. Algunas de mis canciones favoritas que he escrito son en las que, mientras las componía, pensaba: “Esto no es una canción. Es un ejercicio, algo que estoy haciendo temporalmente para inspirarme o para reírme”. Y esas cosas suelen ser las mejores ideas. Hay algo sobre la falta de intento que permite al espíritu de la música aparecerse.

¿Cómo es la vida de Spoon mientras está de gira?

Nos movemos rápido, dormimos poco. Usualmente hay una fiesta en cada show, antes y después y personalmente me encanta. Es mi método favorito de existencia. Me gustan los retos y las diferentes locaciones y estilos de vida.

¿Cómo te describirías como frontman?

Usualmente dejo que otros lo hagan pero si tuviera que describirme diría: no me importa nada.