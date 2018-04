El rapero Kendrick Lamar ganó el premio Pulitzer de música

El rapero Kendrick Lamar sumó hoy un nuevo hito a su vertiginosa carrera: se le otorgó el premio Pulitzer de música, lo que lo convierte en el primer compositor en ganar este galardón por fuera de la música culta o del jazz.

El reconocimiento llega por su último disco "DAMN.", considerado "una colección de canciones virtuosas, unificada por su autenticidad vernácula, y su dinamismo rítmico, que ofrece viñetas que capturan la complejidad de la vida afroamericana moderna" por el jurado.

Antes, DAMN. había ganado el Grammy a mejor álbum de rap (perdió el de álbum del año contra 24K Magic de Bruno Mars), y también ganó el de mejor álbum de rap o hip hop en los American Music Awards y en los premios de iHeart Radio. Además, el disco recibió el certificado de doble platino en Estados Unidos; es decir, superó las 2.000.000 de copias.

DAMN. y su simple "HUMBLE" también se impusieron en los rankings de 2017 que elabora la publicación Billboard.

Los Pulitzer son unos prestigiosos reconocimientos fueron instaurados por el editor Joseph Pulitzer, y ahora son entregados por la Universidad de Columbia en 21 categorías, de las que seis corresponden a las letras, y hay otra para teatro y la de música, en la que se destacó Lamar. Varias son de periodismo, donde el gran destaque se lo llevó la investigación que destapó los abusos del magnate del cine Harvey Weinstein.

Más Los otros ganadores

En cuanto a las letras, el Pulitzer en ficción se lo llevó Less de Andrew Sean Greer (sobre un novelista llamado Arthur Less), de quien en librerías locales sólo se encuentra Historia de un matrimonio.

El galardón de drama fue para Martyna Majok por su obra teatral Cost of Living; y el de historia, para The Gulf: The Making of an American Sea, de Jack E. Davis, que también había sido ganador del premio Kirkus de no ficción. El de biografía se lo llevó Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder de Caroline Fraser; el de poesía, Half-light: Collected Poems 1965-2016, de Frank Bidart; y el de no ficción, Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America, de James Forman Jr.