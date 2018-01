Radiohead niega la demanda por plagio a Lana del Rey

Hace unos días la cantante Lana del Rey compartió en Twitter un mensaje en el que contaba a sus seguidores que estaba siendo demandada por la banda británica Radiohead, que aseguraba que su canción "Get Free" era un plagio de "Creep" y que por ello pedía el 100 por ciento de los derechos de autor.

"Es verdad lo de la demanda judicial. Aunque sé que mi canción no estaba inspirada en 'Creep', Radiohead siente que así fue y quiere el 100 % de la publicación. Ofrecí el 40 por ciento en los últimos meses pero solo aceptarán el 100. Sus abogados han sido implacables así que lo trataremos en la corte", escribió.

Ahora, a través de un comunicado oficial, del cual informó la revista Rolling Stone, Warner/ Chappell el sello discográfico de la banda, admite que sí llegaron a hablar con el equipo de Del Rey pero que no iniciaron acción legal.

"Es verdad que hemos estado en conversaciones desde agosto del año pasado con los representantes de Lana del Rey (...) está claro que los versos de 'Get Free' usan elementos musicales de los versos de 'Creep' y hemos pedido que esto se reconozca a favor de todos los escritores de 'Creep', dice el comunicado.

Agregaron: "Para dejar las cosas claras, no se ha emitido ninguna demanda y Radiohead no ha dicho que 'solo aceptará el 100%' del publishing de 'Get Free'"

Historia que se repite

Radiohead lanzó "Creep" en 1993, poco después fueron demandados por las similitudes que la canción compartía con "The Air That I Breathe" (1972), de los Hollies y parte de los beneficios del tema fueron para los compositores, Albert Hammond y Mike Hazelwood.