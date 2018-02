Esa rabia colectiva que se traduce en forma de canción

Para un hombre que ya hizo una de las canciones más lindas del mundo, superarse es casi una misión imposible. Y sin embargo, ahí está Neil Young otra vez, intentándolo y demostrando que aunque “Harvest Moon”, con toda esa pequeñez, sigue demasiado despegada en la cima de su propio repertorio, hay una fuente inagotable de melodías y de poesía que no ha dejado de darnos de beber.

Young, que al final se “amigó” con las plataformas digitales y puso su música otra vez on demand, venía de lanzar Hitchhiker, un compendio de grabaciones de 1976 que permanecían inéditas, y que le dan otro color a su repertorio. Y antes había publicado The Monsanto Years, uno de esos discos que entiende como conceptuales en tanto sirven para transmitir su enojo respecto a temas puntuales, concretos. Ya lo había hecho antes (con el gobierno de Bush, por ejemplo), y ahí volvió a usar su folk rock como bandera y como mensaje.

Entre The Monsanto Years y este reciente The Visitor estuvieron, además de Hitchhiker, el en vivo Earth y el de estudio Peace Trail. Las estadísticas dicen que el canadiense tiene 39 discos hasta la fecha, aunque podrían ser mucho más, porque a esa compulsión grabadora es difícil seguirle el rastro.

Para este último disco, Young vuelve a aliarse con los Promise of the Real, la banda californiana que encabezan Lukas y Micah Nelson, los hijos de Willie Nelson, y que Young ha asimilado como una inyección de energía. Su mensaje gruñón y enamorado no ha cambiado mucho —vamos, es difícil no estar enojado en este mundo—, tampoco su sonido y mucho menos su voz, y sin embargo, hay algo fresco en este The Visitor que atrapa.

La agresividad, Young acá la plantea desde lugares más mordaces como en la oda a la tierra estadounidense de las promesas que abre el disco (“Already Great”); en los momentos irónicamente Disney o Glee de “Children of the Destiny”, o con el sampleo de voces y risas que son un recurso bien usado.

A la vez, amplia su rabia con mensajes más abiertos (el problema no es sólo Donald Trump), que llaman a la reflexión individual en función del vínculo con el colectivo, como la final “Forever” que suena a canción de despedida.

En el medio, la bowiana “Stand Tall”, la disparatada “Carnival” o el blues “Diggin’ a Hole” dan pauta de la honestidad de Young para con su música, sin necesidad de fusiones o featurings para asegurarse un lugar en los medios. Lo antecede una obra que obliga a prestarle siempre atención, y lo impulsa un mensaje de rabia que siempre vale la pena escuchar. Si al final eso es lo que nos gusta tanto del rock.