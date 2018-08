¡Queremos más!

¡Qué bueno está lo nuevo de Babasónicos! Es por ahora una canción sola pero que permite ver que la banda argentina está buscando nuevos rumbos y, por lo visto, ya los han encontrado. La canción ya empieza bien Babasónicos con ese “A veces me echan de mi propia casa, una hora antes que me lo merezca”, esa poesía directa y bella que es propia de Adrián Dargelos. Eso da camino a una balada electrónica en donde no hay rastros de guitarras o baterías a tracción a sangre (aunque un bajo marca el tono), sino que es puro sonido digital que de a poco empieza a hacer bailar al oyente desprevenido. Está tan bueno con ese “la pregunta es” que abre capas de sonido, nuevos senderos que están tan buenos como el anterior. ¡Que salga el nuevo disco ya! F.C.

Ficha “La pregunta”. Canción “La pregunta”. ¿Está online? Sí, en los servicios de streaming y YouTube. ¿Está bien? Sí