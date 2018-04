Un puñado de grandes éxitos en voces amigas

Más alla de lo que pueda parecer a simple vista, Elton John siempre fue un dúo: todos sus éxitos los escribió a medias con Bernie Taupin. Revamp es uno de los dos discos editados el viernes que celebran los 50 años de esa sociedad compositiva; el otro se llama Restoration y es un homenaje country a su música. Ambos están subtitulados “reimaginado las canciones Elton John y Bernie Taupin”, lo que hace justicia a la otra mitad creativa de John.

Revamp está curado por Elton John (en Restoration, esa tarea le correspondió a Taupin) quien eligió 13 artistas para que, a su manera, recreen una parte de un extensísimo repertorio. La plantilla es variada e incluye, números como Coldplay, Ed Sheeran, Miley Cyrus (la única que está en los dos discos homenajes), Demi Lovato, The Killers, Mumford & Sons, Mary J. Blige, Alessia Cara, Sam Smith, Lady Gaga, Queens of the Stone Age y Florence + the Machine.

Pocos compositores tienen un poder de convocatoria así de grande. Y pocos tienen tanto material excelente para ofrecer a sus colegas.

Así, lo más parejo de Revamp es la calidad de las composiciones que son de lo mejor del cancionero pop del siglo XX. La libertad que se les dio para reinterpretarlo fue un riesgo del que no siempre se salió bien parado.

Demi Lovato y Q-tip hacen una gran versión de "Don't Go Breaking My Heart".

Las versiones son desparejas. Entre lo mejor habría que ubicar “Daniel” por Sam Smith, “Candle in the Wind” por Ed Sheeran; “Don’t Let the Sun Go Down on Me” por Miley Cyrus; la funky “Don’t Go My Breaking My Heart” de Q- Tip y Demi Lovato y “Your Song” por Lady Gaga, quienes, en general apuestan a un respeto con cierto rasgo personal.

Un poco menos interesante aparecen las reversiones de Coldplay (“We All Fall In Love Sometimes”), The Killers (“Mona Lisa and Mad Hattes”), o la previsible “Goodbye Yellow Brick Road” que hacen los Queens of Stone Age. A esa lista habría que sumar la canción que John reservó para él, “Bennie And The Jets”, visitada junto con P!nk y Logic.

Es difícil que algo salga mal con unas canciones como esas pero acá algunos lo han conseguido, todo un mérito. Un poco más inspirado era Two Rooms, un disco doble de 1991 que más o menos repetía la idea de tributar y reversionar.

Elton John, quien actuó dos veces en el Uruguay, anunció su retiro de los escenarios después de, como corresponde, hacer una gira mundial de despedidas. Además hoy se emite en Estados Unidos Elton John: I’m Still Standing A Grammy Salute, un concierto tributo en que aparecen varias de las figuras que están en Revamp. Este es el momento de Elton. Y de Bernie Taupin.