"Mannish Boy", primer adelanto inédito del nuevo disco de Jimi Hendrix

"Todo va a estar bien esta mañana", canta Jimi Hendrix y su guitarra prepara el clima para la contundente dosis rockera que vendrá después: cinco minutos de la magia de uno de los grandes guitarristas de la historia, cinco minutos que hasta ahora permanecían en secreto.

Esta semana salió a la luz una versión inédita de "Mannish Boy", canción de Muddy Waters, que Hendrix grabó el 22 de abril de 1969 en Record Plant, en Nueva York. Se trata de la primera sesión de estudio hecha por Band of Gypsys, uno de los grupos que acompañó a Hendrix durante su carrera, un power trío completado por Billy Cox en bajo y Buddy Miles en batería.

Con Band of Gypsys, Hendrix editó en 1970 un álbum homónimo, grabado en vivo. Ese fue el último álbum autorizado que lanzaría en vida, ya que murió en setiembre de ese mismo año, a los 27.

Esta versión de "Mannish Boy", mucho más acelerada, rockera y distorsionada que la original de Muddy Waters (un blues de pura cepa), es el adelanto de un nuevo disco de Hendrix, que se llamará "Both Sides of the Sky" y saldrá al mercado el 9 de marzo próximo.

Se trata del final de una trilogía que se completa con Valleys of Neptune de 2010 y People, Hell and Angels de 2013, en la que se procuró abarcar el material más significativo y aun inédito del archivo de Hendrix. Both Sides of the Sky tendrá 10 grabaciones hasta ahora no conocidas.