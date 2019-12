La Propia Discoteca: "Dark Horse", un disco olvidado de George Harrison

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando empecé a comprar vinilos en 2010, cada ida a la feria de Tristán Narvaja con mi padre tenía una parada obligatoria: el puesto ubicado en Cerro Largo y Tristán Narvaja. Fue en ese lugar donde, a los 14 años, mi padre me regaló mis dos primeros vinilos: Abbey Road y Let It Be, ambos de The Beatles. A partir de aquel domingo invernal que dio paso a una costumbre que intento mantener hasta el día de hoy -aunque cada vez tengo menos tiempo para escucharlos-, la visita a la batea de ofertas era esencial para alimentar mi pequeña discoteca.



Luego de haber conseguido Simon and Garfunkel’s Greatest Hits con el dinero de mi mesada, en la próxima visita dominical me sorprendió una portada que parecía una parodia de Sgt. Pepper’s. Sobre una flor de loto de caricatura había una imagen de un grupo escolar; detrás de ellos el Himalaya y un yogui elevándose en el cielo. Demasiado llamativo para un adolescente que estaba empezando a comprar discos.



Al mirar la contratapa de Dark Horse me topé con la imagen de George Harrison sentado en el banco de un parque. Vi que el vinilo salía 100 pesos y estuve toda la semana ahorrando —y guardando pequeños vueltos de idas al almacén— para comprarlo. Cuando lo conseguí a la semana siguiente y lo puse en el tocadiscos, me sorprendió encontrarme con la voz rasposa del exbeatle —causada por una laringitis— en a “Simply Shady”.



Tras el rechazo inicial, le di una nueva oportunidad al disco y ahí sí me topé con muy buenas canciones. “Bye Bye Love”, “So Sad” y “Maya Love” son tres bellas canciones atravesadas por el dolor del final del matrimonio de Harrison con Pattie Boyd.



Pero lo mejor llega con “Dark Horse”, una canción con aires de revancha: “Pensabas que sabías dónde estaba, pero parece que te engañaron de nuevo”.