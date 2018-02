Promesa que se confirma

Esta chiquilina no para de trabajar. El mundo conoció a esta australiana en 2016 gracias a un disco como Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit que parecía tan novedoso a pesar de utilizar recursos del rock tradicional. El último cuarto del año pasado lo dedicó a grabar, promocionar y presentar en vivo Lotta Sea Lice, su disco a medias con Kurt Vile, y ahora anuncia nuevo álbum solista. Así “Nameless, Faceless” es el primer adelanto de Tell Me How You Really Feel anunciado para el 18 de mayo. La canción es una declaración de principios sobre internet, los trolls, con una cita a Margaret Atwood incluida en el estribillo. Es así que si se le suma ese aire de college music de los noventa y la presencia de Kim Deal (de los Pixies y las Breeders) en los coros, es como la otra vez, un producto que ya se escuchó, cierto, pero que consigue sonar original. Barnett es una de las grandes artistas del rock actual.



Ficha Courtney Barnett Canción:

“Nameless, faceless”. ¿Está online? Sí y hay video en YouTube. ¿Está bien? Sí.