La primera furia roquera

Para sorpresa de la mayoría, la paz ha reinado y los Guns N’ Roses se mantienen activos con su formación casi original, con Slash en guitarra y Duff McKagan en bajo, secundando al cantante Axl Rose. Este reencuentro ha dado paso no sólo a conciertos que agotan entradas, sino a la reedición de un material de lujo: Appetite For Destruction: Locked N’ Loaded Edition, que llegará a fin de mes e incluirá casi 80 temas. De ese material se dieron a conocer, hasta ahora, sólo dos canciones.

La primera, “Shadow of your Love”, data de la época de Hollywood Rose (una de las bandas que dio origen a los Guns), fue grabada durante las sesiones del Appetite for Destruction, y es un rock pesado sostenido por una batería aceleradísima y por una línea de guitarra incisiva, frontal, una combinación bien propia de aquellas primeras y efervescentes épocas de una de las últimas grandes bandas estadounidenses.

Mirá el lyric video de "Shadow of your Love"

Y la segunda es un demo del clásico “Welcome to the Jungle”, con una mezcla terrible y un par de cambios menos que la finalmente registrada en Appetite For Destruction, pero con lo suficiente como para motivar el interés por este material por venir.