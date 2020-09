El presente de Dani Umpi: show en la Sala Zitarrosa y diversión en "Masterchef"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dani Umpi dice que todo lo que trajo la pandemia del coronavirus fue, para él, muy drástico. Primero se cayeron los planes que tenía para 2020, y después vino el encierro en Buenos Aires, su ciudad de residencia hace cinco años. Entonces decidió volver a Uruguay donde, al menos, puede hacer cosas.

Tras una primera etapa que, admite, “me pegó muy mal”, cruzó el Río de la Plata, se instaló en Maldonado y comenzó a “encontrarle la vuelta a todo”. Ese proceso implicó armar una banda con músicos uruguayos y renovar repertorio y propuesta, “porque lo que yo venía haciendo era muy de boliche, de saltar, y por un tiempo nada de eso se va a poder hacer. Entonces armé algo más para el escenario, en otro estado”.



Con esta nueva creación entre manos, Umpi llegará mañana miércoles a la Sala Zitarrosa para presentar Drama Queen, un espectáculo al que define como “solemne, medio gótico”. Lo acompañan el cancionista Muñe (Damián Cacciali) en sintetizadores y programaciones; Goro Gocher en guitarra, programaciones y coros; y Betti Lain en flauta, saxo y coros. Es a las 21.00 y las entradas están en venta en Tickantel.

“Es una adrenalina linda, es otro espectáculo”, dice Umpi en la previa a este recital para el que, a diferencia de lo que suele hacer, revisitará canciones de su disco debut Perfecto y casi que de todos sus materiales hasta ahora, sobre todo de Lechiguanas, el álbum que lanzó en 2017 y que le trajo unas cuantas alegrías, incluso nominaciones a los Premios Gardel.

Todo estará pasado por el filtro de esta nueva formación que marcará, por ejemplo, una interacción con instrumentos de viento hasta ahora inédita en su electropop. “La flauta con ese tipo de sintetizadores crea un clima como de cuentito, más duende”, justifica Umpi, “y el saxo lleva todo a un lugar, para mí, más sexy. Me gusta”.

Lo visual también está pensado a la medida de un espacio escénico como la Zitarrosa, con una impronta “bastante sobria”, aclara el cantante. “Pero claro, yo abro la boca y no sale nada sobrio”, suelta entre risas.

actividades Lo que se viene

En lo musical, la pandemia demoró la salida del disco de Umpi / Coghlan, su dúo argentino; y también dejó en pausa un trabajo con los chilenos Ignacio Redar y Sofía Oportot. Como solista, no descarta ampliar aún más el universo de Lechiguanas, que ya complementó con dos boxes en los que hay demos, rarezas, versiones y outtakes del álbum original. Y tiene músicas nuevas pero, de momento, para otro disco suyo falta un buen rato.



“Soy de estar en varias cosas a la vez. Y ahora trabajando más con otra gente, que antes no era tan así. Antes era más solitario, pero ahora me abrí mucho más, y está bueno”, cuenta.

En su veta de artista visual, trabaja para una exposición importante que hará en marzo en el Centro Cultural de España. En su origen iba a ser una retrospectiva, pero ese concepto ha mutado porque con las muestras, dice el uruguayo, cambia de idea muchas veces.



Y como escritor, incursiona en el género de las biografías aunque prefiere no adelantar mucho de qué va el libro.

En paralelo, el autor de Miss Tacuarembó y El vestido de mamá entre otras novelas es una de las celebridades del actual Masterchef (Canal 10) e integra el equipo de Ximena Torres. “La cocina no es un universo al que le sea muy fiel”, dice sobre esta experiencia, “y creo que Masterchef me ordenó, porque yo era un caos. Agarro muchos piques, conocí gente y tiene como una adrenalina que está buena. Si te lo tomás así, tranca; si vas muy competitivo, capaz no lo disfrutás mucho. Yo voy a divertirme”.

Para quienes aún recordamos aquella aparición de Dani Umpi en Zona Urbana en la que cantaba al tiempo que cortaba y tiraba vegetales en vivo, hay algo de poético cierre de ciclo en esta nueva combinación de televisión, cocina y Canal 10. Entre risas, Umpi opina que “al Dani de ese momento no le gustaría mucho como yo aparezco ahora. Le gustaría que fuese más histriónico”. “Yo siempre pienso en Dani Umpi como personaje”, reflexiona en esa línea. “Tengo un desdoblamiento no sé si sano o enfermo; me alivia mucho tener esa máscara, ese refugio. Pero hay gente que lo tiene mucho más mezclado que yo”.