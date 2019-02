Cómo se prepara Meri Deal para abrir el show de Ed Sheeran

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este 20 de febrero, la carrera de Meri Deal va a tener un nuevo comienzo. Esa noche, la cantante de TocoParaVos lanzará su carrera solista en el Estadio Centenario, donde abrirá el recital de Ed Sheeran, uno de los músicos más exitosos de los últimos años.

Para los fanáticos del cantante británico esta será una oportunidad única de ver al hombre detrás de los hits mundiales “Shape Of You”, “Perfect”, “Photograph” y “Thinking Out Loud”, pero también será una ocasión especial para ver cómo Meri Deal se muestra como cantante solista.

A las 19.00, se subirá al escenario del Estadio Centenario para presentar sus canciones solistas, a las que define como “superíntimas”. Antes del show, la cantante charló con El País sobre esta nueva etapa.

—Meri, vas a abrir el recital de Ed Sheeran en el Estadio Centenario. ¿Te acordás cómo fue el momento en que te enteraste de la noticia?

—Me enteré hace cinco días. Estaba caminando con mis amigas por la playa y me llamó mi representante. Cuando me contó, te juro que estaba tan emocionada que empecé a gritar y a saltar. Mis amigas no entendían qué pasaba y yo seguía gritando y llorando. Cuando les conté se pusieron a gritar y saltar conmigo. Fue muy copante.

—¿Cómo te llegó la propuesta?

—Cuando viene un artista se mandan varias opciones de músicos de artistas para que le hagan de telonero. Mi representante me dijo que le pasara unos videos cantando mis canciones y al final me eligieron.

Meri Deal y su versión de "Hallelujah"

—¿Qué canciones les mandaste?

—Le mandé temas míos. Son canciones que no son de TocoParaVos y que no conoce nadie porque nunca las canté en vivo. Me gusta mucho componer, pero como mi foco está en la banda nunca los canté. Estas canciones son muy distintas a lo que hago con TocoParaVos y se me generaron ganas de empezar a mostrarlas. Algunas son con guitarra y voz, y otras con banda.

—¿En qué aspectos sentís que estos temas se diferencian de lo que hacés con la banda?

—En el género más que nada, pero en las letras también. Con TocoParaVos hacemos todas las canciones son románticas, pero en mi música hay de todo un poco: algunas son rerománticas, pero otras hablan sobre la vida y no daba para hacerlas como una cumbia.

—¿Cómo pensás que el público va a recibir estas canciones?

—La verdad es que me da un poco de nervios porque nadie conoce esas canciones, así que no sé cómo las van a recibir. No son para nada comerciales, sino que las siento superíntimas. Todas las hice para mí porque me sirven para expresarme y para descargarme.

Meri Deal será la telonera de Ed Sheeran en su concierto que se realizará en el Estadio Centenario. Foto: Juanchi Camargo.

—¿Hay alguna canción en especial con la que te sientas identificada?

—Hay una cantidad, pero hay una en especial que se llama “Buscando el sol” y le tengo mucho cariño. La compuse mientras estaba de gira y habla sobre el choque que sentía entre el cope y la emoción de la vibra de la música, pero también sobre sentirse abrumada de estar tanto rato en la carretera. La escribí arriba de una van y salió en el momento.

—¿Te gusta escribir mientras estás de gira? ¿Sentís que en esos momentos te llegan las canciones?

—A mí me gusta tener siempre algo a mano para escribir. No me gusta sentarme a pensar qué quiero escribir; yo quiero escribir lo que siento en el momento porque de esa forma las canciones me salen súperhonestas y funcionan como un desahogo.

—¿Cómo te manejás con las críticas?

—La verdad que rebien. Aprendí a vivir con eso porque hace 5 años que estoy dedicada a esto. Aunque nunca sufrí mucho por las críticas, sí me molestó que hayan salido miles de rumores y divagues sobre mí, pero en un momento me di cuenta de que la gente que me conoce y me quiere sabe la verdad. Eso es lo importante.

—¿Cómo te llevás con los recitales de mucho público? ¿A veces te sentís intimidada?

—La verdad es que la cantidad de gente nunca me intimidó porque siempre lo viví con TocoParaVos, que son mis amigos, y además ves a toda la gente bailando.

—¿Y con el Estadio Centenario? Va a ser algo distinto.

—Sí, ahí la gente va a estar sentada y escuchando; me copa que sea así para poder acercarme a algo nuevo. Capaz sí estoy acostumbrada a cantar en círculos chicos porque toda la vida agarré la guitarra y canté en varios lugares, como algún bolichito del Cabo Polonio. Pero esto es totalmente diferente.

—En las últimas canciones de TocoParaVos, como“Me voy contigo” y “Vete de mi vida”, se han ido acercando al reggaetón. ¿Cómo decidieron empezar a dejar un poco la cumbia pop y acercarse a otros géneros?

—Se dio de una forma muy natural. La idea era probar algo nuevo; las canciones que hacíamos ya las teníamos reclaras y sabíamos cómo hacerlas. La idea era probar algo. Además estuvimos en Miami, componiendo con gente de muchos lados y eso tuvo su influencia. Queríamos hacer algo bien latino y estamos muy contentos con el resultado.

TocoParaVos - "Me voy contigo"

—¿Cómo ves la cumbia pop en la actualidad? Entre 2014 y 2017 hubo una explosión del género, pero ahora está empezando a bajar un poco.

—Es que el oído está acostumbrado a escuchar e ir cambiando. Los temas duran poco y el género también. La cumbia pop se sigue escuchando y la gente nos recontra pide que saquemos cumbia, pero también quieren mucho al reggaetón y vamos por ahí.

—¿Cómo vas a mezclar la actividad solista con lo de TocoParaVos?

—Me parece que no va a ser problema ni nada porque son cosas tan distintas que no compiten entre sí. Voy a seguir como siempre porque amo la banda con toda mi alma. Pero tenía ganas de mostrar un poco el lado más Meri.

—¿Qué esperas de la noche del 20 de febrero?

—Voy a estar acompañada de un músico y va a ser algo totalmente distinto a lo que hago. La gente va a recibir mucho de mí: las canciones muestran una gran parte intima mía. Voy a estar al descubierto.

perfil Ed Sheeran, un éxito mundial que llega a Montvideo “Ed Sheeran me parece un genio”, dice Meri Deal. “Lo escucho siempre y me gusta mucho los riffs que hace con la guitarra. Es alucinante para mí poder abrir el concierto”. Entre sus canciones preferidas del músico inglés, la cantante de TocoParaVos cita a “I See Fire”, “Photograph”, “Thinking Out Loud” y “Shape Of You”. Todas esas canciones fueron éxitos mundiales y acumulan cientos de millones de reproducciones en las plataformas de streaming. Por ejemplo, “Shape Of You” -publicada en 2017-tiene dos mil millones de reproducciones en Spotify, y es la canción más escuchada de la historia de la plataforma. Además estuvo 12 semanas en el puesto número de las listas de éxitos de Estados Unidos.



A partir de su segundo disco, X -del 2014-, fue que Sheeran se terminó de consolidar como uno de los músicos más exitosos de la escena musical actual. Con la producción de gigantes como Pharrell Williams, Rick Rubin y Benny Blanco, Sheeran grabó un disco pop con cargado de hits mundiales como “Sing”, “Thinking Out Loud” y “Photograph” -estos últimos dos son los que Meri Deal cita como sus preferidos-. Lo interesante de estas canciones es que Sheeran plantea un sonido acústico y unas letras íntimas que se mezclan con melodías pegadizas que se tornan irresistibles. En 2017 redobló la apuesta con ÷, que incluye el ya nombrado “Shape Of You” y los hits “Perfect” y “Castle On the Hill”. Ahora esas canciones llegan a Montevideo.