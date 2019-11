Preocupan rumores sobre la salud de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis: ¿está grave?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Lescano, el cantante de Damas Gratis y una pieza fundamental de la cumbia villera, está internado y preocupa su estado de salud. Los rumores aseguran que está grave, aunque desde su entorno se mantiene absoluta reserva respecto a lo que le está pasando.

La alarma se encendió cuando Damas Gratis tuvo que cancelar una serie de shows que tenía pactados en Argentina, por razones de salud de Lescano, según informaron las productoras involucradas. A partir de ahí, los medios de la vecina orilla supieron que el cantante está internado, y que estaría grave, a juzgar por las declaraciones de sus allegados. No hay ninguna información oficial al respecto.

Sin embargo, un posteo en Instagram de Patita, un asistente de la banda y compinche de Lescano, deja en claro que el frontman de Damas Gratis está pasando un momento delicado. "Espero tu pronta recuperación y que salgas rápido adelante para volver a alegrar a tanta gente que disfruta de tu música, pero lo primero es la salud amigo, así que acá estoy cualquier cosa para lo que necesites. Vamos Pablo, fuerzas que TODO PASA amigo. Dios te bendiga su majestad", escribió junto a una foto de ambos.

La prensa argentina maneja varios motivos para esta internación. Por un lado se habla de un pico de estrés, y por otro, una fuerte depresión a partir del fallecimiento reciente de uno de los músicos de su banda, que lo habría llevado de vuelta al consumo de drogas.

El mes pasado falleció el guitarrista Ricardo Cejas, un histórico de la banda, tras contraer un virus intrahospitalario mientras se recuperaba de una operación cardiovascular. En ese momento, Lescano lo despidió con un sentido mensaje en sus redes, cargado de recuerdos. "Tu amistad en mi corazón roto, el sonido de tu guitarra bien fuerte en el oído de todos los CUMBIEROS del mundo. Adiós, viejo lobo de mar", expresó.

Mientras los rumores crecen, Damas Gratis no está tocando y Lescano hace semanas ya que no es parte del jurado de Pequeños gigantes, una sección del programa de Susana Giménez. Desde Telefé aclararon a El País que esto no tendría que ver con sus problemas de salud, sino con que la que está en curso es una nueva temporada del segmento, de la que él no iba a ser parte. En su lugar está Soledad Pastorutti.

Damas Gratis tiene previsto dar un show en el Luna Park el 9 de diciembre, que ya tiene varios sectores agotados.