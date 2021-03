Premios Grammy 2021: lista de ganadores y el destaque de Taylor Swift y Beyoncé

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En uno de los años más difíciles para la industria musical, la Academia de la Grabación estadounidense preparó una gala sencilla y elegante, sin público, en la que los artistas fueron turnándose las actuaciones en un escenario circular dispuesto en el Centro de Convenciones de Los Ángeles (EE.UU.).

A diferencia de los Emmy y los Globos de Oro, los Grammy evitaron recrear una gala de grandes dimensiones y apostaron por reinventarse con un formato reducido que cedió todo el protagonismo a la música.

"Sé que hace mucho tiempo que no han asistido a un concierto, yo tampoco. Por eso esta noche les llevaremos el concierto a su casa", anunció el humorista Trevor Noah, maestro de ceremonias.



Y a lo largo de casi cuatro horas de gala fue desfilando lo más granado del panorama musical: Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars y HAIM.



Al estilo del emblemático "Later... with Jools Holland" de la BBC, mientras unos actuaban otros miraban. Lo que dejó imágenes entrañables como Bad Bunny bailando al son de Dua Lipa tras cantar "Dákiti" o Billie Eilish concentrada en la actuación de Harry Styles minutos antes de actuar.



Los premios, por su parte, confirmaron a Taylor Swift como una de las artistas más influyentes de la historia al ganar el Grammy al disco del año.

Se trata de la tercera vez que la estadounidense triunfa en la categoría reina después de las victorias de "Fearless" (2010) y "1989" (2016). Un logro que hasta ahora estaba únicamente en manos de Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel).

El premiado "Folklore", un álbum publicado por sorpresa, fue compuesto y grabado bajo sumo secreto durante la cuarentena por el coronavirus y ha elevado el estatus artístico de su autora con 16 temas que combinan el folk, el pop, el indie-pop y el country.



Además, meses después del lanzamiento de "Folklore", la artista aseguró en sus redes sociales que no podía parar de componer canciones, concebidas como pequeños relatos musicales, y lanzó una continuación de ese trabajo, titulada "Evermore", en la que repitió colaboraciones con The National, Bon Iver y Jack Antonoff.

Beyoncé: La artistas con más Grammy de la historia



Minutos antes de que Taylor Swift batiera su propio récord, Beyoncé hacía historia como la artista más galardonada de los Grammy: 28 premios a lo largo de su carrera.



"Llevo trabajando desde los 9 años en la música y no me lo puedo creer", aseguró la texana en un discreto discurso.



Beyoncé ganó esta noche cuatro premios: mejor canción rap, mejor actuación rap, mejor actuación R&B y mejor vídeo musical. Todo a pesar de que no lanza un álbum desde 2016 y tras un año en el que sus bazas eran una banda sonora, un tema que aborda el racismo en Estados Unidos y la colaboración de "Savage", el tema rompepistas de Megan Thee Stallion al que se sumó cuando ya era todo un éxito viral.



Lista de ganadores de los Premios Grammy 2021

Estos son los ganadores en las principales categorías a la 63ª edición de los premios Grammy, entregados este domingo en una ceremonia parcialmente virtual con actuaciones en vivo y otras pregrabadas.



Álbum del año

Taylor Swift, "Folklore"



Grabación del año (mejor canción)

Billie Eilish, "Everything I Wanted"



Canción del año (mejor composición)

H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas, "I Can't Breathe"



Mejor artista nuevo

Megan Thee Stallion



Mejor video musical

Beyoncé, "Brown Skin Girl"



Mejor álbum de rap

Nas, "King's Disease"



Mejor álbum de rock

The Strokes, "The New Abnormal"



Mejor álbum de pop vocal

Dua Lipa, "Future Nostalgia"



Mejor álbum de música alternativa

Fiona Apple, "Fetch the Bolt Cutters"



Mejor álbum de músicas del mundo

Burna Boy, "Twice as Tall"



Mejor álbum pop latino

Bad Bunny, "YHLQMDLG"



Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo

Fito Páez, "La conquista del espacio"