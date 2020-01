Premios Grammy 2020: así fue el emocionante regreso a los escenarios de Demi Lovato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Demi Lovato finalmente regresó a los escenarios. Luego de casi dos años de ausencia, en los que siguió un tratamiento para recuperarse de sus problemas de adicciones, la cantante estadounidense se sobrepuso y logró uno de las actuaciones más celebradas de los premios Grammy 2020.



La encargada de presentar a la cantante fue la directora de Mujercitas, Greta Gerwig, quien aseguró que Lovato era la persona más indicada para demostrar la importancia de salir adelante en la batalla contra los demonios internos. Tras la presentación, el escenario central se iluminó y, acompañada únicamente por un piano, apareció la cantante vestida de blanco.



Segundos después de que el pianista comenzara a tocar "Anyone", Demi empezó a cantar pero los nervios le jugaron una mala pasada y se ahogó, motivo por el que debió interrumpir por unos segundos su interpretación. El público, desde un silencio respetuoso, acompañó a la cantante, quien luego de mirar a su músico por unos instantes, le dio la señal para empezar de cero. Sumergida una vez más en "Anyone", Demi no pudo evitar contener una lágrima mientras interpretó la canción.



La cantante explicó en varias entrevistas que "Anyone" es muy importante importante para ella ya que da cuenta de que no estaba del todo bien. "Grabé la letra de la canción días antes de la sobredosis (que sufrió en 2018). La letra cobró un significado totalmente distinto después. En el momento en que estaba grabándola, casi cada vez que la escuchaba, esa letra me parecía un grito de ayuda. Si la escuchás podés pensar: 'cómo nadie escuchó esa canción y pensó, vamos a ayudar a esta chica'", explicó.



"Qué noche tan increíble. Mi primera vez en el escenario en casi dos años. Fue todo muy emotivo para mí. Gracias a todos por el amor, el apoyo y por compartir este momento conmigo. Los amo a todos", escribió Lovato en Instagram para agradecer a sus fanáticos por el apoyo.



De ese modo, la cantante volvió a los escenarios en una de las postales más conmovedoras que dejó la noche de los Grammy 2020. El próximo desafío de la artista será en el Super Bowl, cuando protagonice el número musical más importante de esa noche, entonando el himno nacional de Estados Unidos.



A continuación, la actuación completa de Demi Lovato en los Grammy 2020.