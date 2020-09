Premios Graffiti a la música uruguaya: Cuarteto de Nos lidera las nominaciones 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los Premios Graffiti llegaron al interior del país y por primera vez trasladaron una ceremonia fuera de Montevideo. Este lunes lanzaron su 18° edición con una gala en el Teatro Macció de San José que incluyó shows, homenajes, premios y lo más importante, el anuncio de los nominados a los aerosoles que se entregarán en octubre en el Auditorio del Sodre.

El primer premiado de los Graffiti 2020 fue el músico y escritor Eduardo Rivero, que consiguió la estatuilla a mejor álbum sobre música uruguaya gracias a Galemire - Su música y su tiempo, voluminosa edición de Perro Andaluz. El libro combina un tono periodístico con la riqueza de la amistad entre Rivero y Galemire, fallecido en 2015, con el testimonio de una cantidad de artistas que compartieron su recorrido y fotos de archivo, entre mucho más material.

Además, el evento tuvo shows de AFC, Pecho E Fierro, Pólvora en Chimangos, Clarisa Prince y Francesca; y los homenajes a Omar Gutiérrez y al grupo Frutilla, por sus 50 años.



En la línea de desentralización se reconoció con un Graffiti Institucional a la intendencia de San José por el apoyo para este lanzamiento, y se entregó una mención especial a Nacho Algorta y la Orquesta Participativa de Soriano “por la integración de músicos profesionales y amateurs de la región Norte y Litoral, para la creación de espectáculos originales que ponen en valor la música de la región y del Uruguay”.

Además, se anunció que de ahora en más, el Graffiti Artista del Año por Votación Popular se pasara a llamar Premio Omar Gutiérrez.

LISTA Los nominados a los XVIII Premios Graffiti

El lanzamiento sirvió para dar a conocer a los nominados de los Graffiti que se entregarán entre 19 y 20 de octubre en el Auditorio del Sodre y que tienen al Cuarteto de Nos a la cabeza de las candidaturas, con siete nominaciones.



Con su disco Jueves, El Cuarteto va por mejor álbum pop, mejor videoclip y tema del año (“Contrapunto para humano y computadora”); compositor (Roberto Musso), productor, banda del año y álbum del año.

Las nominaciones de este año dejaron las sorpresas o presencias más interesantes para las categorías de géneros musicales, mientras que las de mayor peso vuelven a perpetuar la presencia de nombres consagrados, con una mínima representación de artistas mujeres.



Que discos independientes y muy buenos de la temporada pasada como el de Alucinaciones en Familia o La fórmula de La Foca hayan conseguido una única nominación (los dos a mejor álbum de pop alternativo), va en contra de la visibilidad que necesita y demanda el circuito alternativo en el que se dan hoy las propuestas más interesantes a nivel nacional.

Los mejores discos uruguayos de 2019, de Alucinaciones en Familia al Cuarteto de Nos By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN Los mejores discos uruguayos de 2019, de Alucinaciones en Familia al Cuarteto de Nos

En ese sentido, el castillense Nicolás Molina con su disco Querencia es el gran infiltrado. Su presencia resalta sobre todo en la categoría de mejor productor, entre los nombres de Juan Campodónico, de internacionales como Gustavo Santaolalla, Camilo Lara, Eduardo Cabra, Héctor Castillo; y de Ruben Rada, Gustavo Montemurro, Estela Magnone y Fabián Marquisio.



Molina es, después del Cuarteto, el más nominado de estos Graffiti junto a No Te Va Gustar (cinco). Le siguen Buitres, El Alemán y Ruben Rada con cuatro cada uno.

El premio más preciado, el de álbum del año, se lo disputarán Jueves del Cuarteto, Querencia de Molina, Otras canciones de No Te Va Gustar, Mecánica popular de Buitres y Afuera de Hablan por la Espalda.



A continuación, todos los nominados a los Graffiti 2020:

MEJOR DISEÑO DE ARTE

Construcciones - Gerardo Dorado "El Alemán"/ MMG

Isla de Encanta - Isla de Encanta / Little Butterfly

Luces - Tom Chris & Tom / Independiente

Paisaje Interior - Diego Juan / Ayuí - Tacuabé

Pecadores y Corderos - Snake / Ultrapop

MEJOR REEDICIÓN

Chopper reedición vinilo 2019 - Chopper / Little Butterfly

Concierto Aniversario - Jaime Roos / Bizarro

El Problema de la Forma reedición vinilo - Hermanos Láser / Little Butterfly

Hambre reedición vinilo - Eté y los Problems / Little Butterfly

Repertorio 1991 - Murga Contrafarsa & Mauricio Ubal / Ayuí-Tacuabé

MEJOR EDICIÓN ESPECIAL

Amigo lindo del alma (Banda sonora original de la película) - Artistas Varios / Sondor

Isla de Encanta - Isla de Encanta / Little Butterfly

No Recuerdo - 20 Años - Fernando Cabrera / Ayuí - Tacuabé

Tributo a 100 Años - Amalia de la Vega - Artistas Varios / Independiente

Tributo a Larbanois & Carrero - Artistas Varios / MMG

MEJOR ÁLBUM EN VIVO

40 Años En Vivo - Larbanois & Carrero / MMG

De Espinas y Flores - Carmen Pi y Gustavo Reyna / Independiente

Desde el Olimar - Pepe Guerra & Copla Alta / MMG

En Vivo en el Solís - Lucas Sugo / MMG

Otras Canciones (En Vivo) - No Te Va Gustar / Bizarro

No Te Va Gustar grabó su nuevo disco: crónica de un festejo colectivo By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN No Te Va Gustar grabó su nuevo disco: crónica de un festejo colectivo

MEJOR ÁLBUM DE INSPIRACIÓN RELIGIOSA

Asombroso - Flavia Guasch / Apolo

Himnos - Leticia González / La Semilla

No Merezco - Jhona Ocaño / Independiente

Pa' Que lo Sepas - Los Renuevos / PM

Vida! (Live) - Diego Reynolds / EsperanZa / Ludibarro

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INFANTIL

Cancionero de Juguete - Patricia Robaina / Papagayo Azul

Canciones para Viajar - Isla Polonio / Independiente

Giro Como Un Trompo - Tío Mati / Independiente

Una bebeteca - Gabriela Mirza - Santiago da Rosa / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Concierto para piano N° 4 H - Gonzalo Gravina / Perro Andaluz

El Gentil - El Gentil / Independiente

Microcosmos - Dual Project / Independiente

Otra Vez Niebla Baja - Mateo Mera / Vaca Sagrada

Trío - José San Martín, Federico Righi, Tato Moraes / Perro Andaluz

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Agradable Sujeto - La Jarana / Tomaco

Al Viento - Felipe Badaró Grupo / Prodisco

Andamiento - Martín Muguerza / Independiente

Ósmosis - Nacho Labrada / Independiente

Sesiones Sondor - María Noel Taranto / Sondor

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Aura - Bajofondo / Sony

Bubble Boy (Remixed) - Eros White / Independiente

Enemiga - A.M.I.G.A / Éxtasis

Evolution - Walter Zeinal / Wanna

Origin - Gabetoo / MMG

Psicodelia del Río de la Plata: ¿cómo es y cómo se hizo "Aura", el nuevo disco de Bajofondo? By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN Psicodelia del Río de la Plata: ¿cómo es y cómo se hizo "Aura", el nuevo disco de Bajofondo?

MEJOR ÁLBUM DE CANDOMBE FUSIÓN

Casero - Gonzalo Palmarín / Independiente

Coloreando Sueños - Valores Ansina / Independiente

Iguales y Libres - Las Hijas de Mandela / Independiente

Música Negra de la Ciudad de Montevideo Vol.2 / Víctimas de la Verdad - Sergio Ariel Ortuño Priario / Independiente

Rosa Luna: Una historia de amor - Tribu de Rosa Luna / Tribu Banda - Zeus

MEJOR ÁLBUM DE REGGAE

Dulce Resistencia - María la del Barrio / Independiente

Junto a Vos - Anya / Independiente

Liberación - Slow Burnin´ / Independiente

Uruguay Reggae All Star Riddim - Soultura / Lion Shadow

Zapatista! - Pasajeros del Malaysia Airlines / Skalibur

MEJOR ÁLBUM DE METAL Y HARD ROCK

Bruto Dan - Bruto Dan / Independiente

En Blanco y Negro - Calaverazen / Independiente

Encrucijada - Fixion / Independiente

Grial - Herrumbre / Sondor

Hasta el Final - Black Smoke / Independiente

MEJOR ÁLBUM PUNK

Bien Lejos - Rojo Tres / Independiente

Contratodo - Punkzer / Little Butterfly

D.S.M #2 - DSM / Independiente

El Bueno, El Malo y El Feo - El Bueno, El Malo y El Feo / Independiente

Kreatuphobia - The Moors / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE POP ALTERNATIVO

Alucinaciones en Familia - Alucinaciones en Familia / Paulino

La Fórmula - La Foca / Bola de Nieve

Para Siempre - Julen y la Gente Sola / Little Butterfly

Posibles Presentes - Mersey / Independiente

Toda la Música Levanta Vuelo - Ximena Bedó / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE ROCK ALTERNATIVO

Mala Voluntad - Desayuno Continental / Independiente

No Tan Solo - Cutinella y Convivientes / Independiente

Pecadores y Corderos Volumen 1 - Snake / Ultrapop

Querencia - Nicolás Molina / Santas Palmeras

Sustentable - The Supersonicos / Bizarro

El palmar, el mar y la vida: Nicolás Molina editó "Querencia", su nuevo disco By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN El palmar, el mar y la vida: Nicolás Molina editó "Querencia", su nuevo disco

MEJOR ÁLBUM DE FOLCLORE

Amalia - Arlett Fernández / Bizarro

Buenas Nuevas - Copla Alta / MMG

Homenaje a Santiago Chalar - 80 Años - Carlos Paravis / MMG

Músico de Campo - Puro Chamuyo / Ayuí - Tacuabé

Semilla de Tradición - Meta Fuelle / Prodisco

MEJOR ÁLBUM DE TANGO

Crema - Juana y los Heladeros del Tango / Independiente

Del Mismo Río - Malbaraje / Independiente

Metatango - Tatango Orquesta / Independiente

Tanguea a Tabaré Cardozo - Ricardo Olivera / MMG

Volver - Marisol Redondo / Independiente

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA TROPICAL

Amor Eterno - Miguel Cufos / Sondor

En el Camino - Mariano Bermúdez / MMG

Esencia - La Sandonga / MMG

Mi Locura - Majo y La del 13 / MMG

Reencuentro - Voces de Oro y Platino / Sondor

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA POPULAR Y CANCIÓN URBANA

Construcciones - Gerardo Dorado "El Alemán" / MMG

Palabras - Palabras / Nicolás Bagattini / Bizarro

Pampero - Diego Drexler / Ayuí - Tacuabé

Siestas de Mar de Fondo - Estela Magnone / Bizarro

Sin Maquillaje - Alejandro Balbis / MMG

MEJOR ÁLBUM DE HIP HOP

De Amor Eso Se Trata - AliemRap / Independiente

Hiphopalyptic - Sáez '93 / Underclan

Loser - Berna / Underclan

Por Si Mañana - Zeballos / Ruleta

Última Lágrima - Gavo / Pure Class Music

MEJOR ÁLBUM POP

Amigo Imaginario - Diego Matturro / Bizarro

Autoversionado - Cossi / Consentido Música

Bosque - Julieta Rada / Bizarro

Jueves - Cuarteto de Nos / Sony

Solo Cosas Buenas - Alfredo "Chole" Giannotti / MMG

Crítica: En "Bosque", Julieta Rada encuentra su voz propia By Rodrigo Guerra MIRA TAMBIÉN Crítica: En "Bosque", Julieta Rada encuentra su voz propia

MEJOR ÁLBUM DE ROCK Y BLUES

Afuera - Hablan por la Espalda / Little Butterfly

Fango - Once Tiros / Independiente

Mecánica Popular - Buitres / MMG

Negro Rock - Ruben Rada / MMG

Segundo Tiempo - Pecho e´Fierro / Bizarro

MEJOR SINGLE DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Age Of Love (Club Mix) - Fernando Picón / Surbeats

Are Spores Dangerous? - Daniel Anselmi ft. VEX / Independiente

Cynical Market - Corvis / Independiente

Go to Russia - Clipper / Independiente

Wash Your Brain - Eros White ft. Dani Umpi / Independiente

MEJOR SINGLE DE MÚSICA URBANA

Ayuda - Eli Almic / Independiente

Corré - latejapride* / Bizarro

Detenido - Pekeño 77 ft. Homer El Mero Mero / Independiente

El Cielo Caer - Arquero / Juan Campodónico / Bizarro

Fuego en la Disco (Remix) - AFC ft. Roberto Musso / Bizarro

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA TROPICAL

Bajo Cero - Lucas Sugo / MMG

Desakato 2.0 - Américo Young ft. El Polaco y Martín Piña / MMG

Loca - Vanesa Britos / MMG

Loca Por Tu Amor - Majo y La Del 13 / MMG

Mi Primer Amor - Luana / MMG

MEJOR SINGLE POP

Labios Distraídos - La Santa ft. Bambi / MMG

Más Importante - Jorge Nasser ft. Max Capote / MMG

Me Enamoré - Martín Buscaglia / MMG

No Te Fíes - NME / Independiente

Saber de Vos - El Gavilán / Dhango Sonic

El regreso de Max Capote: de los Grammy Latinos a encontrar el verdadero éxito By Belen Fourment MIRA TAMBIÉN El regreso de Max Capote: de los Grammy Latinos a encontrar el verdadero éxito

MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA POPULAR URUGUAYA

Construcciones - Gerardo Dorado "El Alemán"/ MMG

La Noche y el Día - Kuropa / Bizarro

No Recuerdo - Fernando Cabrera / Ayuí - Tacuabé

Pétalo de Sal - Christian Cary / MMG

Un Loco - Lea Ben Sasson / MMG

MEJOR SINGLE ROCK

Calma - La Mujer Pájaro / Bizarro

En el Pozo - Socio ft. Lucia Ferreira y Nico Grieco / Bizarro

Movimientos - Hermanos Láser / Independiente

Negro Rock - Ruben Rada / MMG

Vos Sabés - Alejandro Ferradás / Bizarro

MEJOR VÍDEO DE LARGA DURACIÓN DOCUMENTAL

Amigo Lindo del Alma - Daniel Charlone / Mate Pronto

Cordera y la Fábula del Escorpión - Cordera y la Caravana Mágica / Sony

Espíritu Inquieto - Matias Guerreros / Eli-u Pena / Imaginando Buenas

La Historia Que Nunca Te Contaron (Documental Oficial 30 años de LSDVK) - La Sangre de Veronika / Sondor

Only Noise - Las 65:45 Horas de Gloria de Les Renards - Gonzalo Montes / Adaptador Films

MEJOR VIDEO DE LARGA DURACIÓN MUSICAL

40 Años En Vivo - Larbanois & Carrero / MMG

Cero Bola 10 años - Murga Cero Bola / Estudios Orión

Hipervivo - Par / Independiente

Metido en la Corriente - Oro / Independiente

Otras Canciones (En Vivo) - No Te Va Gustar / Bizarro

MEJOR VIDEOCLIP PRESENTACIÓN EN VIVO

Chau - No Te Va Gustar ft. Julieta Venegas / Bizarro

El Cielo Caer (live) - Arquero / Juan Campodónico / Bizarro

El Hombre Digo - Larbanois & Carrero con Christian Cary / MMG

Historia del Tacuarí - Florencia Nuñez / Independiente

Solari Yacumenza - Bajofondo / Sony

MEJOR VIDEOCLIP

Ayuda - Eli Almic / Independiente

Contrapunto Para Humano y Computadora - Cuarteto de Nos / Sony

El Teléfono de Susy - Angeloro Bros / Independiente

Fuego en la Disco (Remix) - AFC ft. Roberto Musso / Bizarro

Me Enamoré - Martín Buscaglia / MMG

COMPOSITOR DEL AÑO

Alejandro Balbis - Sin Maquillaje - Alejandro Balbis / MMG

Diego Drexler - Pampero - Diego Drexler / Ayuí - Tacuabé

Nicolás Molina - Querencia - Nicolás Molina / Santas Palmeras

Roberto Musso - Jueves - Cuarteto de Nos / Sony

Parodi / Peluffo / Rambao - Mecánica Popular - Buitres / MMG

PRODUCTOR DEL AÑO

C. Lara, Juan Campodónico, E. Cabra, Héctor Castillo - Jueves - Cuarteto de Nos / Sony

Estela Magnone / Fabián Marquisio - Siestas de Mar de Fondo - Estela Magnone / Bizarro

Juan Campodónico, Gustavo Santaolalla - Aura - Bajofondo / Sony

Nicolás Molina - Querencia - Nicolás Molina / Santas Palmeras

Ruben Rada y Gustavo Montemurro - Negro Rock - Ruben Rada / MMG

Crítica: En "Siestas de mar de fondo", Estela Magnone reimagina sus coautorías con Eduardo Mateo By Rodrigo Guerra MIRA TAMBIÉN Crítica: En "Siestas de mar de fondo", Estela Magnone reimagina sus coautorías con Eduardo Mateo

MEJOR ARTISTA NUEVO

Clarisa Prince - Clarisa Prince y La Vida-la / Fans de la Música

El Bueno, el Malo y el Feo - El Bueno, el Malo y el Feo / Independiente

Gavo - Última Lágrima / Independiente

La Banderola - La Banderola / Independiente

Lys - Ecuación / Independiente

Niña Lobo - Niña Lobo / Independiente

Noe Santana - Bio / Independiente

Pekeño 77 - Conocí la Muerte y no era tan Mala / Independiente

Película Mala - Cuarto Ciego / Independiente

Rodrigo Inthamoussú - Salir / Independiente

SOLISTA FEMENINA DEL AÑO

Eli Almic - "Ayuda" / Independiente

Estela Magnone - Siestas de Mar de Fondo / Bizarro

Julieta Rada - Bosque / Bizarro

Majo y La del 13 - Mi Locura / MMG

Mónica Navarro - Maldigo / MMG

SOLISTA MASCULINO DEL AÑO

Alejandro Balbis - Sin Maquillaje / MMG

Gerardo Dorado "El Alemán" - Construcciones / MMG

Diego Drexler - Pampero / Ayuí -Tacuabé

Nicolás Molina - Querencia / Santas Palmeras

Ruben Rada - Negro Rock / MMG

BANDA DEL AÑO

Buitres - Mecánica Popular / MMG

Cuarteto de Nos - Jueves / Sony

Hablan por la Espalda - Afuera / Little Butterfly

No Te Va Gustar - Otras Canciones (En Vivo) / Bizarro

Snake - Pecadores y Corderos Volumen 1 / Ultrapop

MEJOR EP

Con qué sueñan los bosques - Los Bosques / Independiente

El Comfort de los Esclavos - La Tabaré / Bizarro

La Banderola - La Banderola / Independiente

Niña Lobo - Niña Lobo / Independiente

XO - Daniel Anselmi / Independiente

TEMA DEL AÑO

Contrapunto Para Humano y Computadora - Cuarteto de Nos / Sony

En el Pozo - Socio ft. Lucia Ferreira y Nico Grieco / Bizarro

Fuego en la Disco (Remix) - AFC ft. Roberto Musso / Bizarro

No te voy a olvidar - Alfonsina / Bizarro

Saber de Vos - El Gavilán / Dhango Sonic

ÁLBUM DEL AÑO

Afuera - Hablan por la Espalda / Little Butterfly

Jueves - Cuarteto de Nos / Sony

Mecánica Popular - Buitres / MMG

Otras Canciones (En Vivo) - No Te Va Gustar / Bizarro

Querencia - Nicolás Molina / Santas Palmeras