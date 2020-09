Premios Gardel: Julieta Rada, Leo Maslíah y Bajofondo se llevaron premios por sus discos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los Premios Gardel 2020 se entregaron en la noche del viernes en una transmisión en vivo vía streaming que se pudo ver por redes sociales y por el canal TNT.



A través de una gala virtual, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif) entregó 41 galardones a lo mejor de la música argentina. El gran ganador de la noche David Lebón, que se llevó el Gardel de Oro por su disco de colaboraciones Lebón & Co.



Entre los ganadores hubo tres sorpresas locales. Julieta Rada se llevó el premio al mejor álbum pop por su disco Bosque; Leo Maslíah ganó el galardón al mejor álbum de música clásica por Maslíah toca Bach; y el colectivo rioplantense Bajofondo triunfó en la categoría de mejor disco álbum instrumental / fusión / world music / por Aura.

A continuación, la lista completa de ganadores:



ÁLBUM DEL AÑO

Lebón & Co, David Lebón



CANCIÓN DEL AÑO

"Canguro", Wos



GRABACIÓN DEL AÑO

Lebón & Co, Intérprete: David Lebón; Productor: Gabriel Pedernera; Ingeniero: Facundo Rodríguez, Gabriel Pedernera,



INGENIERÍA DE GRABACIÓN

Lebón & Co, Facundo Rodríguez, Gabriel Pedernera, Daniel Ovie



PRODUCTOR DEL AÑO

Gabriel Pedernera, Lebón & Co



MEJOR ÁLBUM POP ALTERNATIVO

Xavier, Emmanuel Horvilleur



MEJOR ÁLBUM ARTISTA POP

Bosque, Julieta Rada



MEJOR ÁLBUM GRUPO POP

Precoz, Miranda!



MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE ROCK

Lebón & Co, David Lebón



MEJOR ÁLBUM GRUPO DE ROCK

Seremos primavera, Eruca Sativa



MEJOR ÁLBUM ROCK ALTERNATIVO

Lucy Patané, Lucy Patané



MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL / FUSIÓN / WORLD MUSIC

Aura, Bajofondo



MEJOR ÁLBUM / CANCIÓN DE MÚSICA URBANA / TRAP

Caravana, Wos



MEJOR COLABORACIÓN DE MÚSICA URBANA / TRAP

"No sigas", Dante Spinetta & Neo Pistea



MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE FOLKLORE

Chuncano, José Luis Aguirre



MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE TANGO

Embretao- Tango y Milonga, Omar Mollo



MEJOR ÁLBUM ARTISTA ROMÁNTICO-MELÓDICO

Vuelvo A Ser Luz, Julia Zenko



MEJOR ÁLBUM GRUPO TROPICAL

Sean Eternos Los Palmeras, Los Palmeras,



MEJOR ÁLBUM CANCIÓN DE AUTOR

Solo se trata de vivir 40° aniversario 1979/2019, Litto Nebbia



MEJOR CANCIÓN DE DUETO/COLABORACIÓN

"Mundo agradable", David Lebón feat. Ricardo Mollo



MEJOR ÁLBUM CONCEPTUAL

Abrazo de Hermanos, Pedro Aznar y Manuel García



MEJOR ÁLBUM DE REGGAE-SKA

Hoy - 3 décadas, vol.1, Los Cafres



MEJOR ÁLBUM DE CHAMAMÉ

Che Mba'Epu, Las hermanas Vera & Mirta Talavera



MEJOR ÁLBUM DE JAZZ

Rata, Pipi Piazzolla Trío



MEJOR NUEVO ARTISTA

Wos, Caravana



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA

Leo Maslíah toca Bach, Leo Maslíah



MEJOR ÁLBUM DE ROCK PESADO-PUNK

Basado en Hechos Reales, Carajo



MEJOR ÁLBUM BANDA DE SONIDO CINE-TELEVISIÓN

Soundtrack 4x4, Dante Spinetta



MEJOR ÁLBUM ARTISTA DE CUARTETO

Ahora, Ulises Bueno



MEJOR ÁLBUM EN VIVO

Fuerza Natural Tour, en Vivo en Monterrey, MX, 2009, Gustavo Cerati



MEJOR ÁLBUM ARTISTA TROPICAL

La Reina, Ángela Leiva



MEJOR ÁLBUM GRUPO DE CUARTETO

Culpables, La Konga



MEJOR ÁLBUM GRUPO DE FOLKLORE

Mi fortuna, Don Olimpio



MEJOR ÁLBUM FOLKLORE ALTERNATIVO

Hermano Hormiga, Lisandro Aristimuño y Raly Barrionuevo



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA

Balance Hernán Cattaneo Sunsetstrip, Hernán Cattaneo



MEJOR ÁLBUM ORQUESTA Y/O GRUPO DE TANGO Y/O INSTRUMENTAL

Conme Il Faut, Victor Lavallén, Pablo Estigarribia y Horacio Cabarcos



MEJOR COLECCIÓN DE CATÁLOGO

Nada, Miguel Abuelo & Nada



MEJOR ÁLBUM INFANTIL

Risas del rock, Magdalena Fleitas e invitados



MEJOR DISEÑO DE PORTADA

Caravana, Martín Levi - Juan Sánchez - Stephen Thayalan - Lucila Taba



MEJOR VIDEOCLIP CORTO

Corazón Licántropo, Karin Idelson y Johanna Wilhelm



MEJOR VIDEOCLIP LARGO

Fuerza Natural Tour, en vivo en Monterrey, MX, 2009, Diego Álvarez