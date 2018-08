El pop que quiere renovar la escena

Apenas pasó un mes entre el final de Movistar Bandas, el concurso de Canal 10 que lo consagró como ganador, y el show que dará esta noche y que será su debut oficial en vivo y ante público. O sea, ha sido un recorrido a paso acelerado para NME, este trío pop rock que aunque tiene antecedentes que vienen en parte de toda su vida, empezó su historia en términos formales hace muy poco.

Esa historia dice que NME es el canal que encontraron los hermanos Franco y Bruno Serra para sacar esas canciones que, hasta hace unos meses, esperaban por un espacio para cobrar vida. Son canciones que tienen que ver con la inquietud propia y el tiempo compartido, y que no habían logrado encajar en ninguno de los proyectos que compartieron o comparten.

La posibilidad de competir en un concurso que sigue la tradición de los que han catapultado a bandas como La Vela Puerca, Peyote Asesino o más acá en el tiempo, AFC, fue el impulso que hizo a los Serra redondear una idea. El trío se completó con el tecladista Tato Cabrera, quien cierra la formación base a la que ahora, para el vivo, se sumará otro músico en teclados.

Tras un par de presentaciones en vivo y la decisión del jurado, que optó por resaltar la propuesta original de la banda y su intención de aportarle algo novedoso a la escena, además de reparar en la efectividad de las canciones, esta noche NME tocará en Bluzz Live.

El show es desde las 22.00, abriendo para Sante Les Amis, que sigue presentando el disco Sueño animal editado en marzo y del que, además, estrena mañana la edición física (entradas en RedTickets a $ 300).

Y antes, el cantante y baterista Franco Serra conversó con El País sobre el camino que empieza.

—¿Ustedes reconocen, aunque tal vez no sean tan evidentes, puntos de contacto con la propuesta de Sante?



—Sí. Quizás no hay una similitud tan evidente en el tipo de canciones, si bien ellos tienen una faceta electrónica de sonidos nuevos, melodías muy pop, riffs de bajos, pero sí tiene una búsqueda muy similar en cuanto a la estética y a la imagen que muestra. Y tienen un público que puede estar bastante afín a nuestra propuesta.

—¿Cómo le hacen frente al hecho de que en Uruguay puede no haber un público tan delimitado para su propuesta?



—Por un lado, te puede dar un poco de miedo, de que capaz no prospera la propuesta, pero a la vez te da esas ganas de que si no hay nada igual, es mucho mejor. Que no haya un público acostumbrado significa que no hay muchas bandas para ese tipo de público, o con esa propuesta, y es mejor: ocupamos ese lugar nosotros y nos hacemos fuertes, y nos motiva. Pero tampoco lo pensamos mucho; vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta.