Polémica en el seno de la colectividad gay por rol de Ro Sosa en Carnaval

Prosigue la polémica por la actuación Ro Sosa, la componente trans de los humoristas Los Bergoglios, que indignó a muchos en las redes sociales, en especiales a integrantes de la colectividad gay. En concreto, fustigan que Sosa haya permitido el uso de su imagen para chistes sobre su condición sexual, con apelaciones a "la manguera" o a su nombre que podría ser abreviatura de Romina o de Roberto.

El actor y conductor Jimmy Castilhos fue uno de los que se mostró indignado con el rol de Sosa en el carnaval. "Me parece que daña a toda la colectividad homosexual y a la lucha por los derechos humanitarios. A veces por cámara las personas hacen lo que sea, hasta dañarse a sí mismas y a sus pares", dijo, sin pelos en la lengua.

Sosa recogió el guante de las críticas y compartió un video en las redes sociales en la que defiende su rol: "No voy a cambiar nada de lo que he hecho hasta ahora. Cada uno se gana su dinero como puede", dijo. Agregó que los chistes sobre su condición refieren a un tipo de humor y que en Carnaval "todo está permitido". Y concluyó: "Los derechos obtenidos ya los tenemos. No los vamos a perder".