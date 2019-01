Polémica: la comunidad LGBT critica a The Weeknd por su nueva canción

“Lost in Fire“ es la nueva canción de The Weenkd, que en menos de una semana, cuenta con más de cinco millones de vistas en YouTube. La segunda estrofa del tema despertó el enojo de la comunidad LGBT, que han tildado de homofóbica a la letra.



“You said you might be into girls / Said you going through a phase / Keeping your heart safe / Well, baby, you can bring a friend / She can ride on top your face / While I fuck you straight”, que se traduce: “Dijiste que podrían gustarte las chicas / Que estabas atravesando una fase / Manteniendo tu corazón a salvo / Bueno, nena, podés traer a una amiga”.

Gesaffelstein & The Weeknd hacen "Lost in the Fire"

Según varias críticas en Twitter, el tema no solo plantea la bisexualidad como una fase, sino que además el músico fetichiza el lesbianismo y concluye que su sexualidad siempre va a “convertirla”.

Well done to @theweeknd for managing to deride, fetishise and dismiss lesbianism all in one verse. pic.twitter.com/iefdhs8ACw — Marika Hackman (@MarikaHackman) 11 de enero de 2019

Por ejemplo, la cantante británica Marka Hackman escribió en su Twitter:

"Bien hecho, The Weeknd, por lograr burlarte, fetichizar y descartar el lesbianismo en un solo verso".

En las redes sociales hay más críticas de este tipo. Por ahora, The Weeknd no se ha pronunciado ante esos comentarios.