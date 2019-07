Playlist: 10 canciones para celebrar los 50 años del alunizaje

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 16 de julio de 1969, el Apolo 11 despegó del complejo de cabo Kennedy, en Florida (Estados Unidos), para embarcarse en una misión que quedaría en la historia. Neil Armstrong, Edwin "Buzz" Aldrin" y Michael Collins lograron una hazaña mundial y, el 20 de julio, se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna.



Buscando la canción perfecta para musicalizar el momento, ese viaje de finales de los sesenta estuvo acompañado por varios temas —tanto en el espacio como en la Tierra—, como "Space Oddity" (David Bowie) y "Fly Me to the Moon" (Frank Sinatra). Pero ese momento, que se vivió con expectativas y desconfianza en todo el mundo, también inspiró una serie de letras a lo largo de los años. En esta playlist recopilamos 10 de esas canciones, que están relacionadas al viaje a la Luna.

david bowie "Space Oddity"

Inspirado en 2001: Odisea al espacio, David Bowie escribió "Space Oddity", una canción que narra el viaje a las estrellas del Major Tom —un personaje que años más tarde retomaría en "Ashes to Ashes" y "Hallo Spaceboy"—, un astronauta que queda varado en la inmensidad del espacio —al igual que el protagonista de "El anillo del Capitán Beto", de Luis Alberto Spinetta— . La discográfica de Bowie planeó editar la canción de 1969 el mismo día del alunizaje, pero terminó publicándose unos días antes, el 11 de julio.



En su momento, la BBC utilizó "Space Oddity" para musicalizar la cobertura del viaje del Apollo 11. "Se ve que no escucharon la letra", diría Bowie en una entrevista realizada años más tarde. "No era algo agradable para yuxtaponer con un aterrizaje lunar. Por supuesto, me alegré muchísimo de que lo hicieran. Obviamente, un funcionario de la BBC dijo: 'Oh, en ese momento, esa canción espacial, comandante Tom, bla, bla, bla, eso será genial' '. Ummm... pero se queda varado en el espacio, señor.' Nadie tuvo el corazón para decírselo al productor".



frank sinatra "Fly Me To the Moon"

Compuesta por Bart Howard en 1954 para la cantante Kaye Ballard, pero inmortalizada por Frank Sinatra en 1964, la canción tiene una importante relación con los viajes a la Luna. La versión que Sinatra incluyó en It Might as Well Be Swing, su disco junto a Count Basie, sonó durante la misión del Apolo 10, la primera en orbitar la Luna.



La canción quedó en la historia porque fue la primera en sonar en la Luna, justo antes de que se produjera el alunizaje. El 20 de julio de 1969, Buzz Aldrin la reprodujo a través de un dispositivo pórtatil. Años más tarde, la pianista y la cantante Diana Krall la interpretó para celebrar los 40 años de la llegada del hombre a la Luna, en 2012, en una misa homenaje a Neil Armstrong.

r.e.m. "Man On the Moon"

Incluida en el disco Automatic For the People, "Man On the Moon" no busca rendir homenaje a la misión de Armstrong, Aldrin y Collins, sino que está dedicada al comediante Andy Kaufman. El actor murió en 1984 víctima de un cáncer de pulmón, pero sus seguidores sugieren que fue todo una puesta en escena.



Por eso, Michael Stipe utilizó la historia de la vida de Kaufman como un vehículo para explorar una serie de historias, que incluyen las clásicas teorías conspirativas que el alunizaje nunca sucedió y la muerte de Elvis. "Si creías que pusieron a un hombre en la Luna, el hombre en la Luna / Si crees que no hay nada bajo la manga, entonces nada es genial", canta Stipe en el estribillo.



astor piazzolla - horacio ferrer "Balada para un loco"

¿Qué hace "Balada para un loco" en una playlist dedicada a los 50 años del alunizaje? La clave está en la frase "No ves que va la Luna rodando por Callao / Que un corso de astronautas y niños, con un vals, me baila alrededor". Según explicó Amelita Baltar, encargada de ponerle voz a la versión definitiva de este clásico tanguero, la letra de Horacio Ferrer se inspira en el primer hombre que pisó la Luna.



"La letra es poesía sencilla, surrealista, y en ese momento, de actualidad", dijo en una entrevista con El País realizada en 2015. "En 1969, un día al mediodía bajó por Callao Neil Armstrong, uno de los que había ido a la Luna, y a quien le habían hecho un homenaje en el Congreso. Iba en un coche descapotable, y las madres con los chicos decían: "Mirá, es el hombre que pisó la Luna". Y todo eso mezclado con el ruido de las motos. Iba hacia el bajo, seguramente hacia el hotel donde Ferrer vivió toda su vida, en el Alvear. Y él vio eso, y puso aquello de "la Luna rodando por Callao'".

the beatles "Across the Universe"

Es una de las últimas grandes canciones de The Beatles. Publicada originalmente en 1968 en un disco benéfico de la World Wildlife Fund, los músicos la retomaron luego para incluirla en Let It Be (1970), su último disco. Phil Spector, el productor del álbum, tomó la grabación original y le incluyó un coro y arreglos orquestales. El tema incluye una de las letras más logradas de John Lennon —en una entrevista con la revista Rolling Stone dijo que se sentía orgulloso de su trabajo— y narra un viaje por el espacio como una metáfora para explicar la paz mental que le producía la meditación.

En febrero de 2008, la voz de Lennon pudo viajar al espacio. La NASA la transmitió en dirección a la estrella Polaris, que se encuentra a 431 años luz de la Tierra. La idea era celebrar el 40º aniversario de la canción, el 45º aniversario de la Deep Space Network, y el 50º aniversario de la NASA.



gilberto gil "Lunik 9"

Escrita en medio de la carrera espacial (la competencia entre Estados Unidos y la Unión Soviética por ver cuál era el primer país en poner a un hombre en la Luna) y de la Guerra Fría, un joven Gilberto Gil reflexiona sobre la situación en "Lunik 9", incluida en su primer disco, Louvação (1967). "Es una guerra diferente a la tradicional, una guerra de astronautas en los espacios sideral / Todo esto en medio de discusiones, muchos presentimientos y mil opiniones", canta sobre arreglos orquestales y una percusión militar.

"7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya!", anuncia Gil antes de que la música se transforme en una especie de bossa nova. "Allá se fue el hombre, a conquistar los mundos / Allá se fue el hombre, buscando la esperanza que acá ya se fue", agrega el músico mientras los arreglos nos hacen formar parte de ese viaje espacial. Antes de la grabación de Gilberto, Elis Regina había popularizado la canción cuando la incluyó en el disco Elis (1966).

the police "Walking On the Moon"

Con un videoclip filmado en el museo de la NASA (en Florida, Estados Unidos), la letra del reggae grabada por The Police en 1979 tiene todo para parecer inspirada en los primeros pasos de Neil Armstrong en la Luna, y su encuentro con la gravedad cero: "Espero que mis piernas no se rompan, caminando sobre la Luna".



Sin embargo, en una entrevista realizada en 2013, Sting descorrió el velo del verdadero significado de la letra. El cantante admitió que la escribió durante una borrachera en Múnich, tras un show en la ciudad alemana. "'Walking On the Moon' parecía una metáfora útil para la sensación de estar enamorado: esa sensación de ligereza y de poder caminar sobre el aire", dijo. En realidad, la letra nació mientras el británico caminaba a su habitación de hotel bajo los efectos del alcohol.



pink floyd "Brain Damage / Eclipse"



El enganchado final de The Dark Side of the Moon resume la línea narrativa de uno de los discos más importantes de la historia: el análisis de la locura, la codicia y el paso del tiempo. En "Brain Damage / Eclipse" se hace referencia a la dualidad del sol y de la Luna como una metáfora de estos temas, y es la clave del disco. Los uruguayos pudimos escucharla en vivo en noviembre del año pasado, cuando Roger Waters se presentó en el Estadio Centenario y la interpretó para lograr uno de los momentos más memorables de la noches. Mientras la banda tocaba, en el campo del Centenario se proyectaba un prisma inmenso —hecho de rayos de luz de colores—, que recreaba la portada de Dark Side of the Moon. Sobre el final, una bola plateada, que representaba la luna, se acercaba al centro del prisma para darle vida al eclipse. La metáfora perfecta.



"Todo lo que está por venir y todo bajo el sol está en sintonía, pero al sol lo eclipsa la Luna", escribió Roger Waters en la letra escrita en 1973. "Es una declaración muy simple", explicó años después el músico británico. "Todas las cosas buenas que la vida puede ofrecer están ahí para que las comprendamos, pero alguna fuerza oscura en nuestra naturaleza nos impide aprovecharlas. La canción le dice al oyente que si se ve afectado por eso y lo preocupa, yo también siento exactamente eso mismo".

daft punk "Contact"

La canción que cierra el exitoso disco Random Access Memories (2013), abre con un mensaje de radio del astronauta Eugene Cernan, comandante de la misión Apollo 17 (realizada en 1972), que quedó en la historia por ser la última nave hasta la fecha en llevar a un hombre a la Luna.



"Hola Bob, estoy viendo de qué estaba hablando Jack. Definitivamente no es una partícula que está cerca. Es un objeto brillante y obviamente está girando porque está parpadeando", describe Cernan. Detrás suenan una serie de sintetizadores que generan la sensación de estar al frente de un viaje intergaláctico hacia lo desconocido.

beastie boys "Intergalactic"

Hablando de viajes intergaláticos, la canción que los Beastie Boys publicaron en 1998 tiene numerosas referencias al tema. Incluso, en el demo original, Ad-Rock, Mike D y MCA describían a Neil Armstrong jugando al golf en la Luna. Con un videoclip que incluía influencias de la televisión japonesa, los tres raperos llevaron el rap blanco a radios de todo el mundo y nos hicieron repetir el estribillo (el robótico "Intergalactic, planetary, planetary, intergalactic") hasta el cansancio.