Piqué a Shakira: "No quiero un futuro con una mujer amargada"

La cantante colombiana Shakira contó detalles de una época difícil que vivió en su relación con el futbolista Gerard Piqué, luego de sufrir una lesión en las cuerdas vocales que la obligó a cancelar una gira en 2017.

La barranquillera, de 42 años, dijo que esa situación los llevó a tener una crisis. "Siempre estaba enfadadísima y él necesitaba que hablara. Gerard me ha visto tantas veces salir llorando porque pensaba que no podría volver a mi carrera", contó durante la presentación de su documental que se estrenará el próximo 13 de noviembre, 'El Dorado World Tour'.



"Me decía que no quería un futuro con una mujer amargada, que todos estaban haciendo música por ahí mientras yo estaba encerrada en casa con los niños. Sal de ahí y ponte a trabajar", agregó.



Shakira explicó que luego de recurrir a cinco médicos, la recomendación era una intervención quirúrgica. Sin embargo, la cantante no contempló esta posibilidad debido a que la obligaría a alejarse mucho tiempo de sus hijos.



Por este motivo, cuenta que prefirió permanecer callada por unos meses mientras su voz se recuperaba.



"Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al Niño Jesús y la Virgencita para que volviera a hablar. En esos meses sin hablar, mi relación con Gerard se vio afectada", manifestó.



Sin embargo, la colombiana también resaltó la actitud de su pareja en ese momento y contó que sin él no podría cantar como lo hace ahora.



Ahora, dijo, es mucho más consciente de lo que tiene y que esa fue una experiencia que la dejó marcada. "Se dan por hecho muchas cosas cuando las tienes (...) En el caso de mi voz, por ejemplo, es algo tan inherente a mi naturaleza, es mi identidad".



Finalmente, dejó claro que siempre fue consciente de que algún día podría perder la belleza o la juventud, pero jamás se imaginó que podría llegar a perder su voz.