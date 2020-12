Peter Jackson estrenó un adelanto especial de su documental sobre los Beatles: miralo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En video publicado en las redes sociales de The Beatles, Peter Jackson ofrece un valioso adelanto de lo que será su nuevo documental, The Beatles: Get Back. "Espero que este material les de un motivo para sonreír en este año tan difícil", dice el director de El señor de los anillos al comienzo del video. Según explicó, está trabajando hace años en el proyecto que finalmente se estrenará en cines en agosto de 2021 y también llegará a la plataforma Disney +.



Basta con ver apenas unos segundos del adelanto para que el objetivo quede cumplido. Se hace bastante difícil no sonreír apenas John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison aparecen divirtiéndose durante el proceso de grabación del disco Let It Be, considerado el disco con el contexto más problemático en la historia del cuarteto.



El adelanto de cinco minutos presenta una serie de escenas inéditas que forman parte de un archivo de más de 56 horas de imágenes que Jackson calificó como "gran material".



El proyecto lleva algo más de dos años en proceso y fue McCartney quien primero dio una pista sobre la posibilidad de que se reeditara una nueva versión de la película de Michael Lindsay-Hogg, quien en 1969, mientras la banda grababa Let It Be, tomó el material fílmico que formó parte de aquel documental estrenado en 1970 cuando The Beatles ya se habían separado.



"Te digo lo que creo que va a suceder: puede haber una nueva versión de esa película. Hay muchas imágenes que quedaron afuera, y cuando salió la película original, toda la atención estaba basada en la ruptura de la banda. Para mí fue un poco triste. Alguien me dijo el otro día: 'El sentimiento general de ese material es muy alegre y muy inspirador. Es como un grupo de muchachos haciendo música y disfrutándola'. Así que creo que se habla de hacer una nueva película", anticipaba McCartney hace dos años en una entrevista, sin revelar que quien estaba interesado en mostrar el lado alegre del aquel hito de la música era Jackson.



Con el título de Get Back, nombre provisorio del disco mientras lo estaban grabando que Jackson recuperó con la aprobación y colaboración de McCartney, Starr, Yoko Ono Lennon y Olivia Harrison, el documental está en marcha y listo para cambiar la concepción colectiva de lo que significaron sus sesiones de grabación.