Sin perder la juventud

The Kooks formó, a mediados de 2000, parte de una ola de bandas que continuaron el resurgimiento del rock alternativo -en Estados Unidos y Reino Unido- y aportaron una impronta más pop frente al estruendo de guitarras que habían impulsado grupos como The Strokes y Franz Ferdinand al principio del milenio. Con un frontman carismático en Luke Pritchard, The Kooks dejó dos primeros discos muy pegadizos. La carrera del grupo continúo con altibajos y giras internacionales (han tocado en Argentina varias veces) pero ahora, con su nuevo single, parecen prepararse para un regreso triunfal. “Chicken Bone” es una balada animada y rockera que recuerda al Oasis con Noel Gallagher en la voz y tiene a The Kooks como tratando de retomar un poco de la frescura con la que empezaron. No hay nada malo en ello.

ficha THE KOOKS

Canción:

Chicken Bone. ¿Está online? Sí, en Spotify y YouTube. ¿Está buena? Es una canción pegadiza.