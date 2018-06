Penélope Cruz reveló cuál fue su peor momento en Hollywood

Penélope Cruz reveló en estos días una situación que le tocó vivir al comienzo de su carrera, cuando todavía no se proyectaba como una de las más famosas actrices españolas de las últimas décadas. Lo hizo en una entrevista con Fundación SAG-AFTRA.

La morocha contó que cuando fue a probar suerte en Hollywood, un mundo que todavía le era desconocido, lo hizo gracias a un "guion increíble" que recibió y que le dio una enorme motivación.

Sin embargo, las ilusiones de la intérprete se fueron por el piso cuando arribó a suelo estadounidense, y se encontró con una realidad diferente.

"Cuando llegué allí, con un tremendo jet lag, me dijeron: 'Tenemos que verte en la oficina'. Querían añadir algo a mi contrato; dijeron: 'Si quieres hacer la prueba de pantalla, tienes que aceptar que en la película habrá algunas escenas de desnudos que no estaban en el guion'", detalló.

"Les dije: '¿Por qué no me contaron eso hace 24 horas, antes de subir al avión?' A pesar de que ya había rodado películas que tenían escenas de desnudos, en ese momento no quería pasar por eso. Decidí que, durante unos años, simplemente iba a decir que no a lo que fuera en el momento en el que mi corazón me dijera que no", contó Cruz.

Así las cosas, la actriz insistió en que la dejaran hacer la prueba de cámara, pero el director se enojó tanto que se fue de la habitación en la que estaba. "Estaba furioso. Llamé a los jefes del estudio. Yo no hablaba inglés... pero en esa reunión sí que lo hablé. Les dije: 'Sí creen que pueden tratar así a la gente, conmigo no va a funcionar. Tengo una familia que me quiere, volveré a subirme al avión y no me importa si no hago tu película", relató.

Cruz no consiguió ese papel, "pero ahora, con 44 años, puedo decir que es uno de los momentos de los que me siento más orgullosa de mí misma. En ese momento me dije: 'El día que muera, recordaré este momento'".

Además, está claro que la actriz, que no reveló el nombre del director en cuestión, no necesitaba de ese papel para brillar: por sus papeles ha ganado premios Goya y Bafta, y ha estado nominada a los Globo de Oro y al Oscar.

De cara al futuro, la española tiene un rol secundario, pero esencial, en Dolor y gloria de Pedro Almodóvar; y un coprotagónico en el thriller 355, donde estará junto a colegas suyas como Jessica Chastain, Marion Cotillard, Fan Bingbing y Lupita Nyong'o. También tiene previsto protagonizar lo nuevo de Todd Solondz, Love Child, junto a Édgar Ramírez.