Paulo Londra se presentará el 7 de diciembre en el Antel Arena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy lunes se anunció que Paulo Londra regresará a Montevideo el 7 de diciembre. En el marco del Homerun Tour, el cantante argentino se presentará en el Antel Arena.



Con más de 2.672 millones de reproducciones acumuladas en YouTube, en menos de dos años el cantante de 21 años pasó de ganar batallas callejeras de freestyle, a incluir dos canciones (“Adán y Eva” y “Tal Vez”) en la lista de Spotify de los 50 éxitos más escuchados en todo el mundo. A su vez, este año editó su primer álbum, Homerun, y ganó dos premios Gardel.

En su disco debut, que incluye 18 canciones, el músico habla de amor, de desamor, de flow, de olvidos, de crecimiento, de extrañar, de errores, de dolor, de soledad, de agradecimiento, de familia, de amigos y hasta de Dios.



Pero su logro más importante en lo que va del 2019 es haber participado del último disco de Ed Sheeran, Collaborations Project No. 6, con la canción "Nothing On You" (que también incluye al rapero londinense Dave), un pegadizo electrosoul con falsete incluido en el estribillo.



Londra se había presentado en octubre del año pasado en el Teatro de Verano, cuando las canciones "Cuando te besé" (grabada con Becky G) y "Condenado para el millón" acumulaban millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Las entradas para el show del Antel Arena se pondrán a la venta próximamente.