Paul McCartney y Paul Simon lanzaron sus nuevos discos

Paul McCartney sacó ayer a la venta Egypt Station, su primer álbum de estudio desde 2013 y el decimoctavo en solitario, que incluye baladas, himnos pop y temas instrumentales.

Del título, inspirado en uno de sus propios cuadros, el exBeatle señala que le gustan las palabras, que marcan además el “traqueteo conductor de la narración” del disco, en que se suceden 14 canciones de diferente ritmo, según un comunicado del sello Universal.

“Me recuerda a los discos - discos, que solíamos hacer. Egypt Station comienza en una estación en la primera canción, y cada nuevo tema es como una parada diferente”, explica el músico, que añade que se lo imagina como “una localización imaginaria de la que emana la música”. Las “estaciones” incluyen una reflexión acústica sobre la felicidad actual (”Happy With You”), un himno atemporal que cabría en cualquiera de los discos de McCartney (”People Want Peace”) y un épico cierre de siete minutos (”Despite Repeated Warnings”).

Este es el primer álbum de nuevas composiciones desde 2013, cuando el músico editó el éxito de listas internacionales NEW.

También ayer se editó In The Blue Light, el nuevo y particular disco de otro de los Paul más famosos de la música: Paul Simon.

Lo llamativo de este álbum es que se compone de nuevas versiones de canciones no muy famosas de la discografía del cantautor estadounidense de 76 años. Sin ningún hit ni de su época solista ni de su trabajo con Art Garfunkel en uno de los dúos más afamados de la música popular, Simon optó ahora por darle nueva vida a composiciones que no tuvieron, en su momento, tanta trascendencia o impacto.

“Espero que los oyentes encuentren estas nuevas versiones como viejas canciones refrescadas, como una nueva capa de pintura en las paredes de una vieja casa de familia”, dijo Simon para el comunicado de prensa de "In The Blue Light".

Otra particularidad del álbum, para el que se sabe que Simon grabó una nueva versión del clásico “The Sound of Silence”, que finalmente no entró en el repertorio, es que trabajó con el histórico productor de Simon & Garfunkel, Roy Halee.