Paul McCartney, Billie Eilish, J Balvin y más en un festival para combatir el coronavirus

Una serie de artistas anunciaron su unión para un concierto benéfico que ayudr a luchar contra el avance del coronavirus. Bajo el título de One World: #TogetherAtHome, y con una grilla curada por Lady Gaga, el sábado 18 de abril se celebrará un festival que se podrá ver a través de streaming.



Organizado por la organización One World, la grilla está formada por Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Kang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

A su vez, el show estará presentado por Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

El evento, que tiene como hashtag #togetherathome (juntos en casa), será transmitido el 18 de abril en televisión a través de MTV y BBC, y en streaming a través de Youtube, Apple TV y Facebook. Los shows servirán para recaudar fondo para la Organización Mundial de la Salud (OMS) y apoyar a los médicos, enfermeros y técnicos de la salud que enfrentan al virus diariamente.