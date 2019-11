Patti Smith, una visitante ilustre que se presenta esta noche en el Teatro de Verano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patti Smith ya está en Montevideo y sobran los motivos para celebrarlo. La escritora, poeta, cantautora y -especialmente- madrina del punk se presentará esta noche en el Teatro de Verano acompañada de una banda que incluye a dos participantes del grupo con el que grabó Horses (1975) y Radio Ethiopia (1976), dos discos esenciales para quienes quieran acercarse a las raíces del punk y disfrutar de la unión entre poesía y el espíritu rebelde de los setenta.



“Jesús murió por los pecados de alguien, pero no por los míos”, es la conocidísima frase que abre “Gloria” -una relectura del clásico de Van Morrison-, pero el disco Horses incluye otras joyas para ingresar al sonido de Smith y entender el ADN de bandas como The Smiths, PJ Harvey, R.E.M. y Sonic Youth.



Así, “Birdland” y “Land: Horses / Land Of Thousands Dances / La Mer(de)” son dos resúmenes perfectos de la personalidad de su obra: Smith tiene una voz que sabe pasar de un canto lleno de furia a un dulce recitado que esconde tintes apocalípticos, y compone letras llenas de imágenes que son tan bien musicalizadas por una banda que sabe cómo traducir cada verso.



En la lista de canciones que está presentado en su gira por Latinoamérica -que ya pasó por Brasil y Chile, y que mañana llegará a Argentina- hay espacio para dos clásicos de aquel disco: la ya mencionada “Gloria” y “Redondo Beach”, una canción dominada por la métrica del reggae.



Pero antes de subir por primera vez al escenario del Teatro de Verano (para un show del que todavía quedan entradas a la venta), Smith hará una escala en la Intendencia de Montevideo (IM) para recibir el reconocimiento de Visitante Ilustre. A las 11.00, la estadounidense recibirá la distinción en la Sala de Acuerdos con una ceremonia encabezada por el intendente Christian Di Candia.



“Patti Smith logró un punto de vista feminista e intelectual del punk que la convirtió en una de las artistas más influyentes del rock”, se puede leer en la página web de la IM sobre el anuncio del evento. “Además, tuvo un papel decisivo en el punto de inflexión de la historia del rock hasta entonces dominado por hombres, saliendo al escenario como protagonista con su banda de músicos hombres y planteando sus reivindicaciones en canciones universales”.



Además del activismo feminista, Smith también es una militante ecologista. En entrevista con Belén Fourment, periodista de esta sección, la cantante habló sobre el tema desde Nueva York. “Ahora estamos lidiando con el calentamiento global, y hay gente joven que está haciendo algo más allá de lo que el arte puede hacer. Y son estas protestas masivas y mundiales. Cuando veo a millones de jóvenes alrededor del mundo, protestando por el cambio climático o por una mejor vida en sus países, esa es la música de esta nueva generación, una música abstracta para mí. Su capacidad para reunirse no de a miles, sino de a millones, es para mí una música hermosa”.



Detalles del show

detalles del show. El primer recital de Patti Smith en Montevideo llega en el marco de la novena edición del festival Primavera 0. La cantante subirá al escenario del Teatro de Verano a las 21.25, pero, antes de eso, Pedro Dalton y Luciano Supervielle abrirán la noche a las 20.35 con un número de música y poesía llamado Con un montón de ojos en la cabeza.



El show de Smith ronda la quincena de temas, en el que incluyó clásicos como “People Have The Power”, “Dancing Barefoot”, “Gloria” y “Because The Night”. Quedan entradas a la venta a través de Abitab: 2550 pesos para plantea alta y 3250 para platea baja.