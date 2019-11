Patti Smith será declarada Visitante Ilustre de Montevideo el miércoles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles, la cantante Patti Smith se presentará por primera vez ante público uruguayo, con el show que dará en el Teatro de Verano en el marco del festival Primavera 0. Pero antes, ese mismo día será declarada Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo, algo que había sido adelantado días atrás por el productor del recital, Danilo Astori Sueiro.

Patti Smith recibirá el título de Visitante Ilustre de la Ciudad de Montevideo en una ceremonia que se llevará a cabo la semana próxima en la IMM. Ampliaremos. @montevideoIM @PercoMariana @chdica #primavera0 #montevideobrilla — Danilo A Sueiro (@daniloasueiro) November 14, 2019

Hoy se confirmó que la ceremonia en la que recibirá esa distinción, que el año pasado consiguió Roger Waters en su paso por la ciudad, será el miércoles a las 11.00 en la Sala de Acuerdos, en el segundo piso del edificio central de la Intendencia de Montevideo, y la declaración la hará el intendente Christian Di Candia.

En cuanto al show de Patti Smith en el Primavera 0, también se comunicaron los horarios para el festival. El ingreso al Teatro de Verano se habilitará a las 19.00; a las 20.35 comenzará el espectáculo de Pedro Dalton y Luciano Supervielle, llamado "Con un montón de ojos en la cabeza"; y Smith y su banda saldrán a escena 21.25, según lo previsto. Todavía quedan algunas entradas en venta en Abitab.

La estadounidense Patti Smith en una conferencia de prensa (2019). Foto: EFE

La poeta punk, que ya inició su gira por Sudamérica, hizo en Brasil un set que rodeó la quincena de temas, en el que incluyó clásicos como "People Have The Power", "Dancing Barefoot", "Because The Night" y Gloria: In Excelsis Deo", entre varios temas de su autoría. Y también hizo versiones, entre ellas "I'm Free" de los Rolling Stones, "Walk on the Wild Side" de Lou Reed y "After the Gold Rush" de Neil Young.

Ahora, Smith está en Chile, donde brindó una conferencia de prensa en la que terminó cantando a coro con los periodistas.