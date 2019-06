Patti Smith se presentará por primera vez en Uruguay en noviembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patti Smith, la legendaria cantante y poeta estadounidense, será la atracción principal del Primavera 0 que se realizará en el Teatro de Verano, el 20 de noviembre. Las entradas se ponen en venta, el viernes.



El anuncio lo hizo el promotor del evento Danilo Astori Sueiro "Muy feliz y orgulloso de anunciar que la novena edición de nuestro querido festival es con la más grande. Primavera 0 presenta: Patti Smith and her Band", escribió en un tuit.



Nov 20/Teatro de Verano. Próximo viernes a la mañana entradas en venta en @AbitabOficial

Smith, que viene acompañada por su banda, es una de las más importantes figuras de la historia del rock. Su disco Horses, editado en 1975 es considerado un antecedente del punk y uno de los grandes discos de la música popular estadounidense. Su primer éxito comercial fue "Because the Night", una co-composición con Bruce Springsteen.



Desde entonces ha combinado música, literatura y vida familiar, en una trayectoria ilustre que le ha dado premios y reconocimientos. Actuó en la entrega del Premio Nobel a Bob Dylan, una influencia en su música y ganó el Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos por Just Kids, su libro de memorias.



En el Primavera 0, como invitado especial está anunciado Pedro Dalton con un montón de ojos en la cabeza.

Desde su creación en 2011, el festival Primavera 0 presentó a Sonic Youth, Beady Eye, Faith No More, Garbage, Blur, The Chemical Brothers, Iggy Pop, Gorillaz y Nick Cave & the Bad Seeds.