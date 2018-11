Passenger acompañará a Ed Sheeran en sus shows en Uruguay y la región

El cantante británico Passenger, nacido Michael David Rosenberg, será el invitado especial que tendrá su compatriota Ed Sheeran en la pata latinoamericana de su Divide Tour, según supo El País. El 20 de febrero estará también en el escenario de la Tribuna Olímpica del Centenario, en un concierto para el que quedan apenas unas mil entradas en venta.

Rosenberg tomó el nombre de Passenger de la banda que lideró y con la que empezó a andar camino en la música. En 2009 lanzó su primer disco solista, Wide Eyes Blind Love, y desde entonces ha editado ocho más, básicamente uno por año. Los siguientes son Divers & Submarines, Flight of the Crow, All the Little Lights, Whispers, Whispers II, Young as the Morning, Old as the Sea, The Boy Who Cried Wolf y Runaway, de este año.

Entre medio de una discografía bastante amplia para el corto período del tiempo en el que fue grabada, Passenger tiene un gran éxito, "Let Her Go", que lideró rankings alrededor del mundo cuando salió, en 2012, y le dio proyección internacional. Es uno de los videos más vistos y con más likes en la historia de la plataforma YouTube.

El cantautor, también conocido como Mike Rosenberg y dueño de un timbre de voz bien particular, es amigo de Ed Sheeran desde la adolescencia, y ya ha acompañado al pelirrojo en varios conciertos en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en Irlanda e Inglaterra.

Llegará a Uruguay como invitado especial de Sheeran, pero no como telonero. Es de esperar que para eso se elija a algún artista local.