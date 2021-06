¿Qué pasó con Paulo Londra?: el problema legal del cantante y el respaldo de los famosos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Paulo Londra es uno de los artisas más populares de los últimos años de la música argentina. El trapero surgido del ambiente del freestyle supo ser uno de los más escuchados en idioma español en Spotify a nivel mundial y en 2019 llenó el Antel Arena; tiene 23 años, una hija, un disco (Homerun) y hasta una colaboración con Ed Sheeran.

Sin embargo, aunque la popularidad se mantiene entre sus fieles seguidores, Londra no puede lanzar música nueva y de hecho hace ya más de un año que no estrena ninguna canción. Un conflicto con sus antiguos productores, el reconocido Ovy On The Drums y Kristo, lo mantiene alejado de los estudios de grabación e inactivo a nivel musical.

“Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío”, reveló el musico cordobés en un comunicado, cuando se dio a conocer la noticia de que no podría publicar música hasta solucionar esta diferencia.



En los últimos tiempos, varios colegas de Londra se han volcado a las redes sociales a apoyarlo, y los últimos en hacerlo fueron dos cantantes pop surgidos del folclore, Abel Pintos y Soledad Pastorutti.

#FreePablo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música. — Abel Pintos (@AbelPintos) June 22, 2021

“Aguante Paulo Londra. Déjenlo crear, editar y compartir música tranquilo”, escribió Abel Pintos en su cuenta de Instagram, para adherirse así a una campaña dada a conocer como #FreePaulo y que pide la liberación, en términos de un contrato, del joven artista. "Que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra, y lo dejen hacer, editar y compartir música”, agregó en Twitter.



La Sole, por su parte, publicó en esa misma red: “¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él... viví algo parecido... menos grave quizás... pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!!”.

#FreePaulo !!! Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con el… viví algo parecido …menos grave quizás … pero se lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!! — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 21, 2021

Londra firmó en 2019 un contracto con el colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el puertorriqueño Kristo (Cristian Salazar). Según explicó el año pasado en una carta pública, fue engañado y el acuerdo lo dejaba en inferioridad de condiciones sobre los derechos de autor y más respecto a sus compañeros en la productora Big Ligas que fundaron los tres.



“Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes. Entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, escribió Londra.

"Esa noche Ovy, quien se había ganado mi confianza como nadie, me dijo que eso que firmé no valía nada, si yo estaba disconforme, ese papel se podía romper o revisar en cualquier momento, y de la forma en que me lo dijo y en el contexto que estaba, no me quedo más que creerle. Al otro día, se presentaron por videollamada (los abogados) Stephanie Chopurian y Matt Greenberg y me explicaron sobre números que nunca entendí y sobre un contrato que es difícil de entender hasta para un abogado. La explicación fue tan corta que solo duró una media hora, no podía y no quería aceptar que me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado, y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío. Volví a casa diciendo que firme un contrato el cual meses después enviaron copia", detalló respecto a lo ocurrido.

Londra siguió trabajando y aceptando su situación hasta que el conflicto, según su versión, se llenó de intimidaciones y de amenazas sobre posibles consecuencias económicas graves. "Ni siquiera en la canción con Ed Sheeran logré puntos de autoría correspondientes. Kristo y Ovy se agregaron puntos de esta canción, siendo que no hicieron el beat ni mi letra. Lo único que querían era estar entre cualquier acercamiento de Ed Sheeran a mí para bloquearme e impulsar sus propias carreras", aseguró.

El trapero aseguró que fue obligado a aceptar un contrato con la discográfica Warner y dijo que “entregué canciones y videos a tiempo, y luego Ovy diciéndome de cuánta autoría le daríamos a Kristo, y yo sin entender por qué darle autoría de una canción en la cual yo escribía y Ovy hacía la música”, entre otras diferencias.



El año pasado, Londra comenzó un juicio contra los productores que todavía está en desarrollo. Mientras tanto, la pandemia lo mantuvo alejado de los escenarios así como también su primeriza paternidad.

En abril, cuando cumplió sus 23 años, el músico escribió en su cuenta de Instagram: "Voy a devolver tanto amor apenas vuelva a las canchas a hacer lo que mas amo. Este mi año". Este lunes, por esa misma vía, replicó una historia de su colega Cazzu en la que se leía: "Te estamos esperando Paulín".

A lo largo de estos meses, colegas del ambiente trapero como Bizarrap, Duki o Ecko, entre otros, ya manifestaron públicamente su respaldo. En las últimas horas el hashtag #FreePaulo fue tendencia en Twitter en Argentina.