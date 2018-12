Vea todos los momentos del paso de Braulio por La Voz Argentina  

Anoche, el uruguayo Braulio Assanelli se consagró como ganador del programa La Voz Argentina. De esta manera, el cantante se se llevó 500.000 pesos argentinos en la final del certamen de canto que emite Telefe en Argentina y Monte Carlo en Uruguay.

Gracias a la calidad de su voz y su carisma, Assanelli, que tiene 22 años y vive en San Ramón (Canelones), fue un claro favorito durante todo el concurso y desde el comienzo se supo que podría ganar. Este es un repaso del camino de Braulio por La Voz Argentina.

audición a ciegas "Tanto" - Pedro Alborán

A principios de octubre, Braulio se sentó con su guitarra azul en el escenario de La Voz Argentina para cantar "Tanto", de Pablo Alborán. El jurado, integrado por Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, Tini Stoessel y Axel, quedó rápidamente cautivado con su voz y con su presencia.

En esa primera noche, Axel le prometió que si lo elegía como coach, lo iba a llevar por los ocho conciertos que tiene programados en su gira por Uruguay. Montaner le dijo que le produciría el disco. Pastorutti y Stoessel también lo querían en su equipo. Finalmente, el uruguayo se decantó por Montaner.

"Me declaro fan tuyo y quiero que recorramos juntos este lindo camino que se llama La Voz Argentina, y estoy seguro de que la gente va a apreciar lo que traes en tu corazón y en tu garganta", le dijo el venezolano.

Luego del debut de Assanelli, Pastorutti le comentó a Montaner: "Acabás de ganar La Voz Argentina".

batallas "Y si fuera ella" - Alejandro Sanz

Un mes más tarde, Braulio se enfrentó a su primera batalla en La Voz y salió victorioso. En esa ocasión tuvo que interpretar "Y si fuera ella", de Alejandro Sanz, contra el participante Diego Márquez y los coaches se deshicieron en elogios.

"Yo volvería a elegirte, Braulio", le dijo al cantante Soledad Pastorutti, quien se confesó "herida" porque el uruguayo no la hubiese elegido en las audiciones a ciegas y se hubiese quedado en el equipo de Ricardo Montaner. "Es un claro finalista", sumó Axel, mientras que Tini Stoessel lanzó un: "desde que llegó fue perfecto".

Con un "¡Vamos con Uruguay!", Montaner dijo quién avanzaría a la siguiente instancia. "Siento que no solamente su calidez vocal va a influir en la decisión del público al final sino también la pintoresca y hermosa historia que lo rodea", explicó.

knockouts "Será" - Ricardo Montaner

Luego de una gran interpretación de "Será", que originalmente canta su coach, Braulio se ganó la ovación del público durante los knockouts. El uruguayo dejó por el camino a la peruana Adalí Montero, quien también había sorprendió con "La gata bajo la lluvia", popularizada por Rocío Durcal.



"De los mejores knock outs que he visto", comentó Axel, quien además aseguró que Braulio "es una voz que es muy posible que gane 'La Voz Argentina'". Esa noche, Montaner se dejó guiar por su colega, y eligió a Braulio, a quien le dijo que "te quiero ver en la final". "Braulio cantó 'Será' mejor que como yo lo canto", sentenció el intérprete.

playoffs "La quiero a morir" - DLG

Durante los playoffs, Braulio cantó "La quiero a morir", de DLG. Gracias a su gran interpretación, Montaner decidió que fuera el primero de los cantantes que continuara con su su camino a la final.

Montaner lo llenó de elogios. "¿Cómo baila una persona con ese registro con la exigencia que tiene esa canción? Es imposible bailarla y cantarla". Y agregó mirando al jurado: "Mira, te voy a contar, cuando yo bailaba, y le daba clase a los muchachos, Chayanne llegó como al segundo o tercer nivel, y yo tuve que retirarme; a Ricky Martin sí le di un poco más tiempo de baile. Me lo debe a mi".

SHOWS EN VIVO "Vivo por ella" - Andrea Bocelli

Durante los shows en vivo, Braulio ofreció una de sus mejores actuaciones durante el certamen. Su versión de "Vivo por ella", de Andrea Bocelli, basada en los difíciles agudos de la canción, dejó mudos a todos en estudio. "Cantó una canción muy exigida y la hizo suya", celebró Montaner.

En ese momento, el uruguayo fue uno de los cuatro finalistas del Team Montaner y pasó a la votación telefónica .Finalmente, continuó con un arrollador 69,36 por ciento de los votos, superando a Mario Virulón (con poco más 18 por ciento) Pablo Carrasco (con 9.19 por ciento), y dejando afuera al participante venezolano Irvin Díaz Escobar.

shows en vivo "No vaya a ser gran cosa" - Pablo Alborán

Para una nueva serie de shows en vivo, Braulio retomó el repertorio de Pedro Alborán, el músico que eligió para su audición. En esta ocasión, interpretó "No vaya a ser gran cosa".

“A mí me pasan dos cosas, desde el primer día estamos todos enamorados de su voz, pero físicamente se parece a Pablo Alborán, y en su voz también. Por eso te recomiendo que te alejes de las canciones de él”, dijo Axel en la primera crítica al cantante uruguayo.

Por su parte, Tini dijo: “Yo lo vi como por primera vez como una super estrella, se movió, se sacó el saco y jugó más. Antes era su voz, y esta es la primera vez que te veo suelto y mostraste otra faceta que no conocíamos”.

"Estamos en un momento del programa que siento que todos los artistas son consagrados. Tenemos que ponderar lo positivo de ellos. Siento que Braulio hoy pisó el escenario con aire de consagración y eso es lo más positivo. Te felicito querido”, le dijo Montaner. Finalmente, Braulio pasó a la semifinal con 62.62 por ciento de los votos.

shows en vivo "Tu decidiste dejarme" - Camila

Llegando al final del certamen, el team Montaner, que estaba compuesto por Braulio y Mario Vilurón cantaron en la batalla "Decidiste dejarme", de la banda Camila. "Hacen una combinación bárbara de voces", les dijo Montaner.

Al momento de cantar en solitario, el uruguayo eligió "Amiga mía". "Lo voy a decir, estaba nervioso porque no lograba que Braulio se aprendiera la letra de corrido y no fue fácil. Me tuviste todo el día mal", le dijo Montaner.



"Cantar Alejandro Sanz es muy difícil y aprenderse una letra en poco tiempo es difícil y estuviste muy bien", afirmó Soledad. "No tenés techo", le dijo Tini al participante uruguayo. De esta manera, Braulio llegó a la final de La Voz Argentina con el 56,26 por ciento de los votos.

finales "Un poco loco" - Turf

Comenzando la última gala de La Voz Argentina, los cuatro finalistas del certamen, Amorina Alday, Juliana Gallipoliti, Lucas Belbruno y Braulio Assanelli, se juntaron por primera vez en el escenario para cantar una alegre versión de "Un poco loco", de Turf.



show en vivo "Hoy tengo ganas de ti" - Alejandro Fernández

En su actuación como solista, Braulio interpretó "Hoy tengo ganas de ti", de Alejandro Fernández, una canción donde volvió a demostrar su calidad en los agudos y su personalidad para destacarse frente al resto.



Al momento de las devoluciones, Montaner, quien estuvo todo el tiempo de pie le dijo “Bien papá“, mientras lo aplaudía. “El día que te escuché, descubrí tu voz. Me alegro de haber dado vuelta y haber guiado tus pasos hasta aquí", le dijo su coach

“Hoy me siento orgulloso de toda la gente que me ha votado y no me siento extranjero estando acá”, dijo Assanelli, al finalizar su canción.

“Siempre es lindo escucharte, sos muy prolijo y vas creciendo gala a gala", dijo Tini al uruguayo.

dueto "Tan enamorado" - Ricardo Montaner

Para dar por cerrada su participación en La Voz Argentina, Braulio subió al escenario con Montaner para interpretar a dúo una emotiva versión de "Tan enamorado", uno de los éxitos más grandes de su coach. Sobre el final de la canción ambos cantantes terminaron abrazados mientras el público los ovacionaba.

En la madrugada de hoy, Marley anunció que Braulio Assanelli había ganado el concurso. Así concluía una noche llena de emoción y música, que terminó con el uruguayo oriundo de San Ramón alzando el premio y llevándose 500.000 pesos argentinos en la final del certamen de canto que emite Telefe en Argentina y Monte Carlo en Uruguay. Todo un triunfo para Assanelli y para San Ramón. Ahora le llega el momento de celebrar y prepararse para nuevos proyectos musicales.

La Final de #LaVozArgentina fue una noche de muchas emociones donde el talento fue el protagonista 🎤 ¡El público decidió que Braulio Assanelli sea el gran ganador y corone al #TeamMontaner! 💪 pic.twitter.com/cm8CyQRS0G — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) 17 de diciembre de 2018